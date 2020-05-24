Путин и Мишустин поздравили мусульман с праздником Ураза-байрам

"Знаменуя окончание священного месяца Рамадан, праздник разговения несет особый духовный смысл, радость обретения нового бесценного опыта нравственного очищения, самосовершенствования. На протяжении веков его принято отмечать не только усердной молитвой, но и проявлением внимания к тем, кто нуждается в помощи и заботе", - говорится, в частности, в поздравлении главы государства.

Чем угостить на Ураза-байрам: традиционные праздничные рецепты из пяти регионов России

Президент отметил, что российские последователи ислама с глубоким почтением относятся к историческим, культурным, религиозным традициям отцов и дедов, приобщают к ним подрастающее поколение.

"Мусульманская община России активно участвует в жизни страны, вносит неоценимый вклад в поддержание межнационального мира и гражданского согласия в обществе, укрепление института семьи, воспитание молодежи. И конечно, сегодня, в условиях распространения опасной болезни, ответственная гуманитарная, благотворительная миссия мусульманского духовенства, религиозных организаций, всех мусульман страны в высшей степени востребована, служит сбережению жизни и здоровья людей", - подчеркнул Путин.

В свою очередь глава правительства Михаил Мишустин отметил в поздравлении активное участие российской уммы в общественной жизни страны.

"Сегодня российская умма принимает активное участие в общественной жизни страны, - говорится в телеграмме на сайте кабмина. - Реализует культурные, образовательные и просветительские проекты, занимается благотворительностью, заботится о сохранении своих древних традиций". Кроме того, премьер указал, что российская умма "ведет конструктивный диалог с представителями других традиционных конфессий, вносит значимый вклад в противодействие терроризму и экстремизму, способствует укреплению мира и согласия в обществе".

"Мы высоко ценим этот важный созидательный труд", - заключил Мишустин.

Праздник Ураза-байрам (по-арабски Ид аль-Фитр, праздник разговения после поста во время священного для мусульман месяца рамадан), согласно богословскому заключению Совета улемов ДУМ РФ, наступил в 2020 году 24 мая.