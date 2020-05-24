Полиция начала проверку информации о вечеринке в центре Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 24 мая. /ТАСС/. Сотрудники ГУ МВД по Новосибирской области проведут проверку после появления в социальных сетях и местных СМИ сообщений о вечеринке, которая якобы произошла в ночь на воскресенье на площади Ленина в центре Новосибирска. По предварительным данным, информация о массовом собрании, в котором участвовали сотни людей, является фейковой, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

"Полиция проводит проверку по факту появления публикаций, также проводится проверка по факту нарушения режима самоизоляции и режима тишины", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сотрудники МВД проверят подлинность опубликованных фото и видео, не исключая, что они могли быть сняты в другое время и являются фейком.

В ночь на воскресенье в социальных сетях появилась информация о том, что жители Новосибирска устроили вечеринку на площади Ленина. На многочисленных фото и видео десятки людей танцуют под громкую музыку на парковке, некоторые из них забираются на автомобили. Информацию о празднестве также опубликовали местные СМИ.

Новосибирская область в настоящее время занимает второе место в Сибирском федеральном округе после Красноярского края по числу заразившихся коронавирусной инфекцией. По данным регионального оперативного штаба, на утро 24 мая зафиксировано 2 124 случая инфицирования, в том числе 134 детей, 891 человек выздоровел, 29 умерли. Для снижения темпов распространения инфекции в регионе в начале апреля был введен режим самоизоляции, запрещалось покидать свои дома, кроме как для выгула питомцев, походов за продуктами и лекарствами и на работу. С 11 мая режим был ослаблен: открыты парки и скверы, разрешены прогулки и занятия спортом во дворах не более чем вдвоем.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5,3 млн человек, свыше 340 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 335 882 случая заражения, выздоровели 107 936 человек, умерли 3 388. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.