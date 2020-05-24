Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства

МИНСК, 24 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства, выразив уверенность в поддержке главой Русской православной церкви (РПЦ) развития белорусско-российского сотрудничества. Об этом со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера сообщило в воскресенье агентство БелТА.

"На протяжении многих лет вы с достоинством следуете по избранному ответственному и благородному пути - пробуждаете в людях милосердие к ближним и любовь к своему Отечеству", - отметил Лукашенко, обращаясь к патриарху. Белорусский президент заявил, что подвижническая деятельность главы РПЦ "по сохранению вековых христианских традиций снискала заслуженное уважение в церковных и светских кругах многих стран мира", говорится в сообщении.

Лукашенко также выразил уверенность, что "присущие патриарху Кириллу духовная мудрость и богатый архипастырский опыт будут и далее служить укреплению дружбы между братскими народами Беларуси и России", отметили в пресс-службе.