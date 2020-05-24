Эксперты рассказали, какие товары популярны у россиян в преддверии лета

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Онлайн-площадка Ozon зафиксировала многократный рост спроса на товары для здорового образа жизни в преддверии лета. Об этом говорится в исследовании e-commerce лаборатории клиентского опыта Ozon, проанализировавшей около 1,5 млн заказов и 2 млн поисковых запросов.

"Готовясь к лету, россияне добавляют в рацион полезные добавки и увеличивают физическую нагрузку. Россияне заменяют привычные продукты полезными аналогами. Например, продажи растительного молока в мае выросли на 344% год к году, а кокосовое молоко в 2020 году является самым часто покупаемым товаром на Ozon. Для заправки салатов многие используют полезные аналоги подсолнечного масла - продажи льняного масла и масла виноградной косточки в мае выросли на 502% и 238% соответственно год к году", - говорится в исследовании.

Аналитики отмечают, что суперфуды становятся все более популярным ингредиентом в рационе пользователей. Эти растительные продукты содержат высокую концентрацию полезных веществ и добавлять их можно практически в любые блюда. Так, продажи семян чиа выросли на 126% относительно прошлого года, кунжута - на 152% и амаранта на 42%.

"Еще в прошлом году e-commerce лаборатория клиентского опыта Ozon в одном из своих отчетов сделала вывод, что здоровый образ жизни из модного веяния превратился в устойчиво развивающийся тренд в городах-миллионниках. В этом году тренд продолжает набирать обороты и даже самоизоляция не мешает россиянам поддерживать привычный здоровый образ жизни или приводить себя в форму к летнему сезону", - отмечают эксперты.

Популярностью на Ozon также пользуется чайный гриб или комбуча - ферментированный напиток, содержащий большое количество питательных веществ. На Ozon за последние две недели пользователи приобрели почти 2000 бутылок этого напитка. Кроме того, пользователи площади покупают компактные устройства для выращивания зелени и овощей - проращивателей и гидропонных ферм. Их продажи выросли на 300% относительно прошлого года. Судя по покупкам на Ozon, выращивать планируют микрозелень, семена горчицы и помидоры черри.

"Правильное питание россияне усиливают физической активностью в домашних условиях: на Ozon товары для домашних тренировок весной вошли в топ популярных товаров, а в мае их продажи выросли на 422% год к году", - отмечают аналитики. Чаще всего приобретают коврики и аксессуары для йоги, эспандеры и утяжелители, а также степ-платформы и скакалки. Для контроля за успехами россияне приобретают напольные весы (+324% в мае год к году).