Рост числа случаев заражения коронавирусом в России за сутки стал рекордно низким с 1 мая

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России за сутки увеличилось на 8 599, до 344 481, сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Прирост стал самым низким с 1 мая.

Согласно данным штаба, суточный рост составил рекордно низкие 2,6%, днем ранее он был на отметке 2,9%.

Новые 862 случая зафиксированы в Московской области, 384 - в Санкт-Петербурге, 221 - в Нижегородской области, 152 - в Ростовской области, 146 - в Красноярском крае, 123 - в Калужской области, 121 - в Самарской области, 120 - в Иркутской области, 113 - в Дагестане, 111 - в Брянской, 107 - в Ярославской областях, и 102 - в Ханты-Мансийском АО.

Симптомов нет у 3 777 (43,9%) новых заразившихся, сообщили в штабе.

Сейчас в России насчитывается 227 641 так называемый активный случай, в том числе 112 080 - в Москве.

Число выздоровевших пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, достигло 113 299, за сутки выписаны 5 363 человека.

Так, выписали 2 427 человек в Москве, 357 в Московской области, 328 в Санкт-Петербурге, 265 в Дагестане, 141 в Нижегородской области.

Согласно данным штаба, общее число умерших достигло 3 541. За сутки скончались 153 пациента против 139 днем ранее. Так, 59 человек умерли в Москве, 20 в Петербурге, 14 в Дагестане, по пять в Московской, Нижегородской и Томской областях, по четыре в Северной Осетии, Камчатском крае и Амурской области, трое в Калужской области. По два летальных случая зарегистрировали в Орловской, Смоленской, Тверской, Астраханской, Саратовской, Свердловской, Новосибирской, Омской областях и Ханты-Мансийском АО.