Китай поддерживает международное расследование причин пандемии на базе ВОЗ

ПЕКИН, 24 мая. /ТАСС/. Правительство Китая поддерживает международное и беспристрастное разбирательство в отношении обстоятельств происхождения коронавируса и причин пандемии на базе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и научного подхода. Об этом в воскресенье на пресс-конференции в рамках 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва заявил министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И.

"Китай открыто относится к совместным усилиям международного научного сообщества по идентификации источника коронавируса. Важно, чтобы это был профессиональный, беспристрастный и конструктивный процесс. Профессиональный, то есть он должен базироваться на науке и вестись на основе Всемирной организации здравоохранения", - отметил глава ведомства.

По словам Ван И, иски к Китаю с требованиями компенсаций за пандемию необоснованны и нарушают международное право. "Крики пострадавших о расследовании и возмещении убытков, а также фальсификация так называемых доказательств для сутяжнических дел - нарушение международного права и отречение от человеческой совести. Это не имеет никакой связи с реальностью, не соответствует здравому смыслу и лишено правовой основы", - подчеркнул он.

"Современный Китай уже не тот, что был век назад, как и весь мир. Если кто-то думает, что он может при помощи судебных исков подорвать суверенитет и достоинство Китая и вымогать у китайского народа то, что он завоевал тяжелым трудом, то, я боюсь, это грезы наяву и для них же они обернутся позором", - сказал глава МИД КНР.

Министр указал, что ВОЗ не служит интересам какой-либо конкретной страны. "Я хочу подчеркнуть, что ВОЗ - это международная организация. Она не служит интересам какой-то конкретной страны и не принадлежит той стороне, которая предоставляет [ВОЗ] больший объем финансирования", - сказал он. По словам Ван И, перед лицом коронавируса любые атаки на ВОЗ будут отвергнуты международным сообществом.

Сотрудничество Россией

Он заявил, что сотрудничество России и Китая в борьбе с коронавирусом позволить создать импульс для укрепления двусторонних отношений.

"Нет сомнений, что сотрудничество двух стран в борьбе с вирусом даст сильный толчок для укрепления двустороннего сотрудничества России и Китая. Китай работает с Россией, чтобы обернуть кризис в возможности", - сказал Ван И.

"Мы будем поддерживать стабильное сотрудничество в сфере энергетики и в других традиционных сферах, развивать сотрудничество в сфере электронной коммерции, биомедицине для создания новых двигателей восстановления экономики в посткоронавирусный период", - указал глава МИД КНР.