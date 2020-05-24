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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Подмосковья планируют открыть часть объектов сферы услуг

По словам губернатора Андрея Воробьева, на следующем этапе смягчения ограничительных мер могут открыться рестораны, кафе, ателье, химчистки и парикмахерские

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Власти Московской области предполагают, что в рамках следующего этапа смягчения ограничительных мер на территории области смогут открыться рестораны, кафе и другие объекты сферы услуг. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью программе "Неделя в городе" на телеканале "Россия-1".

"Первая неделя идет хорошо. Соблюдается дистанция, мы проверяем и температуру, и пункты приема пищи на строительных площадках. Но со временем бдительность падает. Наша задача, чтобы эти стандарты соблюдались дальше, чтобы не было очагов возникновения болезни. Ателье, химчистки, парикмахерские, рестораны, кафе - это следующий этап", - сказал губернатор.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции.

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Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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