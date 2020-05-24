В Минобрнауки планируют завершить зачисление в вузы в августе

"Пока мы предполагаем по обычной формуле, то есть первым приказом зачисляются те, кто имеет особые льготы, особые права, потом приказ на зачисление 80% абитуриентов и, наконец, последний приказ, когда зачисляются оставшиеся. И 100% зачисления мы произведем в августе, вот такой предварительный график", - сказал он.

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Завершить зачисление в вузы РФ планируется в августе, заявил в воскресенье замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции "Комсомольская правда" .

Как будут проходить экзамены и поступление в вузы в условиях пандемии

Замминистра подчеркнул, что зачисление начнут проводить после того, как ЕГЭ сдадут все желающие. "Предполагается, что до конца июля абитуриенты будут сдавать единые государственные экзамены, потом будут резервные дни для тех, кто по разным причинам либо пересдает, либо не успел в первую, основную, волну. И только после этого, дождавшись всех, кто хотел бы сдать ЕГЭ, мы будем проводить зачисление. То есть, мы ждем завершения ЕГЭ", - отметил Афанасьев.

Из-за ситуации с коронавирусом Минпросвещения решило перенести ЕГЭ с 8 июня на более поздний срок. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что проведение ЕГЭ в этом году начнется 29 июня, его будут сдавать только те выпускники, которые поступают в вузы.

Дополнительные бюджетные места

Российским вузам планируется выделить дополнительно чуть более 30 тыс. бюджетных мест, сообщил Афанасьев.

"Это будет, наверное, чуть больше 30 тыс. мест на всю страну. Правительство установит, на какие направления подготовки и в каком объеме эти цифры будут распределены. Информация в самое ближайшее время будет доступна", - сказал Афанасьев.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил с 2021 года увеличивать число бюджетных мест в высших учебных заведениях, в основном региональных, по приоритетным направлениям развития социальной сферы и экономики.

Подать документы лично

Абитуриенты смогут лично подать документы в российские вузы при благополучной эпидемиологической ситуации, заявил Дмитрий Афанасьев.

"Понятно, что мы должны обеспечить полную безопасность и минимизировать контакт там, где есть риск заражения и распространения инфекции. Поэтому все будет зависеть от конкретного региона, от тех мер и правил, которые установлены властью данного региона. Конечно, там, где режим ограничений будет смягчен, появится возможность подать документы и лично, в очном виде", - сказал он.

Замминистра также посоветовал всем по возможности использовать дистанционные сервисы для подачи документов и подчеркнул, что в регионах с высоким риском распространения инфекции абитуриенты не смогут передать документы лично.