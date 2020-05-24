Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства и отметил его значительный вклад в укрепление исторических, культурных и патриотических традиций России. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля.

"Вы посвятили себя высокой пастырской, духовно-просветительской миссии и многие годы преданно, подвижнически служите Русской православной церкви, людям, Отечеству. Ваши неустанные заботы об утверждении в обществе незыблемых духовно-нравственных идеалов и семейных ценностей, воспитании подрастающего поколения снискали вам самое глубокое уважение. И конечно, значим ваш вклад в укрепление вековых исторических, культурных, патриотических традиций, которыми по праву славится наша страна", - говорится в поздравлении главы государства.

Президент пожелал патриарху Кириллу здоровья, долголетия и успехов в дальнейшей деятельности.