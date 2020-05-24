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Медведев поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам

Зампредседателя Совбеза РФ пожелал им здоровья, мира и благополучия, отметив, что это время духовного и нравственного очищения

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил всех мусульман России с праздником Ураза-байрам, пожелав здоровья, мира и благополучия.

"Завершение священного месяца Рамадан неразрывно связано с духовным и нравственным очищением. В эти светлые дни верующие встречаются с родными и близкими, совершают добрые дела, помогают нуждающимся", - говорится в поздравлении.

"Мусульманская умма России многое делает для сохранения обычаев и культуры ислама, поддерживает и развивает многовековые традиции добрососедства и терпимости. Желаю вам крепкого здоровья, мира и благополучия", - подчеркнул Медведев.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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