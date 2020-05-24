{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мишустин поздравил народного артиста России Евгения Киндинова с 75-летием

Премьер-министр отметил невероятную достоверность характеров его героев разных эпох, что заставляет зрителя думать, сопереживать, размышлять

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил народного артиста России Евгения Киндинова с 75-летием. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте правительства.

"Более полувека Вы блистаете на легендарных подмостках в постановках МХТ, талантливо перевоплощаясь в героев разных эпох, Вы с невероятной достоверностью передаете их характер, настроение, чувства, заставляете зрителей думать, сопереживать, размышлять", - подчеркнул премьер.

Мишустин отметил, что театральные и кинематографические работы Киндинова любят миллионы зрителей. Премьер также назвал каждый выход артиста на сцену успехом.

Евгений Киндинов родился 24 мая 1945 года в Москве. Заслуженный артист РСФСР (1978), народный артист РСФСР (1989). Снимался в фильмах "Романс о влюбленных", "Золотая мина", "Вас ожидает гражданка Никанорова", "Возвращение резидента" и др.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
Пандемия коронавируса нового типа
Алена Бабенко сообщила, что заразилась коронавирусом
Актриса отметила, что находится в стационаре под присмотром врачей и уже чувствует себя лучше
Читать полностью