МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил народного артиста России Евгения Киндинова с 75-летием. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте правительства.

"Более полувека Вы блистаете на легендарных подмостках в постановках МХТ, талантливо перевоплощаясь в героев разных эпох, Вы с невероятной достоверностью передаете их характер, настроение, чувства, заставляете зрителей думать, сопереживать, размышлять", - подчеркнул премьер.

Мишустин отметил, что театральные и кинематографические работы Киндинова любят миллионы зрителей. Премьер также назвал каждый выход артиста на сцену успехом.

Евгений Киндинов родился 24 мая 1945 года в Москве. Заслуженный артист РСФСР (1978), народный артист РСФСР (1989). Снимался в фильмах "Романс о влюбленных", "Золотая мина", "Вас ожидает гражданка Никанорова", "Возвращение резидента" и др.