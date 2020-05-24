Алена Бабенко сообщила, что заразилась коронавирусом

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Актриса Алена Бабенко сообщила о заражении коронавирусом, она находится в больнице под присмотром врачей, но чувствует себя лучше. Об этом она написала в своем Instagram.

"Честно говоря, я не люблю говорить о болячках, мне кажется, чем меньше об этом говорить, тем быстрее они отступят. Но ... сейчас этот касается всех... Я самоизолировалась и отказалась от участия в шоу "Танцы со звездами" осознанно, как только почувствовала недомогание. Я сочла себя ответственной не только за свое здоровье, но и за здоровье моих друзей и коллег по паркету. К сожалению это оказался тот самый (коронавирус - прим. ТАСС)", - написала актриса.

Она отметила, что выбрала стационар, чтобы находиться под присмотром врачей, и сейчас чувствует себя лучше. Актриса также выразила надежду, что скоро окажется дома.

Заслуженная артистка РФ Алена Бабенко известна по фильмам "Водитель для Веры", "Каникулы строгого режима", "О чем еще говорят мужчины" и другим. Она также является актрисой театра "Современник" с 2008 года.