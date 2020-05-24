Россия опустилась на третье место в мире по числу заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Россия на этой неделе опустилась на третье место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. За минувшие семь дней в стране обнаружили почти на 10 тыс. инфицированных меньше, чем за предыдущие.
По подсчетам ТАСС на основе данных оперативного штаба, за неделю в России подтвердили коронавирус у 62 729 человек против 72 064 неделей ранее. В относительном выражении рост снизился с 34,4% до 22,3%.
Всего с начала вспышки в стране выявили 344 481 случай заражения. В Бразилии, по последним данным, насчитывается 347 398 инфицированных, и их количество в южноамериканской стране растет заметно быстрее. Таким образом, Россия потеряла вторую позицию по числу заразившихся. Первое место с большим отрывом по-прежнему занимают Соединенные Штаты, где, по информации Университета Джонса Хопкинса, заразились в общей сложности 1 622 670 человек.
Коэффициент распространения коронавируса, показывающий, сколько человек успевает заразить один инфицированный до его изоляции, в России уже полторы недели находится ниже 1. Правда, в последние дни он перешел к росту, увеличившись с минимальных 0,89 до 0,98, следует из подсчетов ТАСС.
Число выздоровевших в России продолжает быстро увеличиваться, в воскресенье оно достигло 113 299. На этой неделе выписали еще 45 926 пациентов - заметно больше, чем на предыдущей, когда вылечились 33 067 человек. Доля уже выздоровевших возросла с 23,9% до 32,9%.
Вместе с тем начал увеличиваться и условный показатель смертности из-за коронавирусной инфекции. Если две предыдущие недели он находился в пределах 0,91-0,93%, то на 24 мая достиг 1,03% - самого высокого уровня с начала вспышки заболевания в стране.
Рост стабильно снижается
На этой неделе стабилизацию ситуации с коронавирусом в стране констатировал президент России Владимир Путин. По подсчетам ТАСС, темпы роста числа инфицированных продолжили снижение: за минувшие семь дней они составили в среднем 2,9% в сутки, тогда как в предыдущие были на уровне 4,3%.
Уже девять дней подряд в стране выявляют не больше 10 тыс. случаев заражения в сутки. В воскресенье оперативный штаб сообщил о 8 599 подтвержденных случаях - самом низком показателе с 1 мая.
Число заразившихся растет медленнее при наращивании масштабов тестирования - за семь дней было сделано около 1,7 млн тестов на коронавирус против примерно 1,5 млн на прошлой неделе. Всего с начала вспышки в России провели более 8,6 млн таких исследований.
Почти каждый третий уже здоров
Если неделю назад можно было говорить, что в России уже вылечился почти каждый четвертый человек с подтвержденным коронавирусом, то теперь - примерно каждый третий.
За счет большого количества вылечившихся пациентов число так называемых активных случаев, то есть людей, продолжающих лечение, стало расти гораздо медленнее, чем раньше.
По подсчетам ТАСС, 17 мая оно составляло 211 748, а 24-го достигло 227 641, увеличившись всего на 7,5% (неделю назад рост оказался на уровне 22%). В Москве, где зарегистрировано больше всего заразившихся, показатель перешел к снижению. В прошлое воскресенье в городе болел 113 831 человек, а в это - 112 080.
Смертность растет, но медленно
Условный показатель смертности на этой неделе перешел к росту после продолжительного периода стабильности и в целом по России достиг 1,03%.
В общей сложности за минувшие семь дней из-за коронавируса в стране умерли 910 человек (за все время 3 541), в предыдущие - 716. В воскресенье было зарегистрировано самое большое число смертей за сутки с начала вспышки - 153.
В Москве смертность немного выше - 1,22% (неделю назад - 1,05%). На данный момент в столице зафиксировано 1 993 жертвы новой инфекции, 490 из них - за последние семь дней.
Тем не менее смертность в России остается в несколько раз ниже средней по миру, которая в последнее время начала снижаться, опустившись примерно до 6,5%.
Реальное число переболевших
На фоне стабилизации ситуации все чаще стал звучать вопрос, сколько россиян в действительности уже перенесли коронавирусную инфекцию, учитывая, что во многих случаях она протекает без симптомов. Ответ на него могут дать масштабные исследования на наличие антител к коронавирусу.
В Москве, где такое тестирование было запущено 15 мая, иммунитет к новой инфекции выявили у 12,5% из более чем 50 тыс. человек, сдавших анализ. Комментируя эти цифры, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург отметил, что только в столице коронавирус уже могли перенести 15-20% жителей. Это порядка 2,5 млн человек.
Схожие данные предоставила на этой неделе компания "Инвитро", запустившая тестирование в ряде регионов с 18 мая. В компании заявили, что специфические антитела нашлись у 14% из более чем 40 тыс. обследованных.
Собственные тесты начали делать еще ряд профильных компаний - "Гемотест" и CMD. Роспотребнадзор планирует начать масштабное исследование в июне, оно должно охватить примерно 0,5% россиян.