Главврач Калужского центра инфекционных заболеваний заразилась коронавирусом

ТАСС, 24 мая. Главный врач Калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД Елена Алешина заразилась коронавирусом, сообщил в воскресенье на своих страницах в соцсетях врио губернатора Калужской области Владислав Шапша. Врач в удовлетворительном состоянии находится под наблюдением коллег в больнице.

"Заболела главврач "Калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД" Елена Алешина. Она находится под наблюдением в своей родной "инфекционке", работу которой настроила на противодействие заболеванию. Состояние Елены Николаевны оценивается врачами как удовлетворительное", - написал Шапша.

Как отметил врио главы региона, Алешина находилась внутри "красной зоны", помогала коллегам и обучала врачей, которые приезжали для усиления.

К 24 мая в Калужской области выявили 3 354 случая заражения коронавирусной инфекцией, 884 человека выздоровели, 26 пациентов умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5,3 млн человек, свыше 340 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 344 481 случай заражения, выздоровели 113 299 человек, умер 3 541. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.