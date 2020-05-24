Володин: патриарх Кирилл вносит большой вклад в развитие межрелигиозного диалога

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в поздравлении патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю дня тезоименитства отметил его большой вклад в развитие межрелигиозного диалога.

"Вы многое делаете для поддержания гражданского мира и согласия в нашем обществе, сохранения духовно-нравственных ценностей и воспитания молодежи. Вносите большой вклад в развитие межрелигиозного диалога, оказываете содействие православным за рубежом", - говорится в поздравлении, опубликованном в воскресенье на сайте нижней палаты.

"Ваше служение Русской православной церкви, народу и России снискало вам авторитет и уважение", - добавил спикер. Он также пожелал патриарху "крепкого здоровья, душевных сил".