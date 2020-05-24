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Глава ДУМ РФ заявил, что Рамадан в условиях пандемии преподал уроки терпения и заботы

Также муфтий Равиль Гайнутдин назвал героями медицинских работников, подчеркнув, что все они без исключения и независимо от вероисповедания исполняют Божью волю

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Месяц Рамадан, несмотря на вызванные пандемией коронавируса тяготы, преподал верующим уроки терпения, выдержки и заботы об общем благе. Об этом сказал председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ и Совета муфтиев России (СМР) муфтий Равиль Гайнутдин в проповеди в праздник Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр, праздник разговения после поста во время священного для мусульман месяца Рамадан) перед праздничной молитвой в Московской соборной мечети, прямую трансляцию из которой вел телеканал "Россия 1".

"Не исключено, что в течение Рамадана, который пришелся на тяжелые дни пандемии, нами овладевало чувство тревоги, страха, отчаяния, но сегодня эти переживания уходят, и в нас вселяются уверенность и надежда на милость и милосердие всевышнего Аллаха. <…> Сколь сложен был прошедший Рамадан закрытием мечетей, отсутствием коллективных многолюдных ифтаров, невозможностью совершать намаз и Таравих (молитвы, которые совершаются во время месяца Рамадан после ночной молитвы и продолжаются до рассвета - ТАСС) в мечетях - столь же прекрасен он был в своих уроках. Это были уроки терпения и выдержки, уроки преодоления эгоизма и заботы об общем благе", - сказал муфтий.

"Отдельно мы должны сказать о врачах и медицинских работниках, они - истинные герои наших дней. Это - и христиане, и мусульмане, и иудеи по вероисповеданию, и даже атеисты, но когда они облачаются в защитные костюмы и заступают на свою смену - все они без исключения исполняют Божью волю и Божье повеление, спасать человеческие жизни, превозносить ценность человеческой жизни над всем остальным", - добавил Гайнутдин.

Согласно богословскому заключению Совета улемов ДУМ РФ, первым днем месяца шавваль, в который отмечается Ураза-байрам, стало в 2020 году 24 мая. Однако из-за того, что по исламскому календарю день начинается с заходом солнца, Ураза-байрам начался 23 мая. Из-за пандемии участие в праздничном богослужении приняло только духовенство.

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