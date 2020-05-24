Кадыров: праздничная молитва прошла в Грозном с соблюдением всех противоэпидемических мер

ГРОЗНЫЙ, 24 мая. /ТАСС/. Праздничная молитва с участием богословов прошла в центральной мечети Грозного в воскресенье с соблюдением всех противоэпидемических мер. Верующим на входе в мечеть измеряли температуру, выдавали маски и перчатки, обрабатывали руки дезинфицирующим раствором.

"В Центральной мечети Грозного "Сердце Чечни" имени Ахмата-Хаджи Кадырова состоялся единственный в республике Ид-намаз [праздничная молитва]. Он прошел в строгом соответствии с нормами предосторожности от COVID-19. Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, в ЧР отменены крупные религиозные мероприятия", - написал глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

"В мероприятии были задействованы волонтеры и врачи, которые проводили дезинфекцию и измеряли температуру, следили за наличием масок и соблюдением социальной дистанции. После Ид-намаза собравшиеся совершили дуа (обращение к Аллаху), прося Всевышнего защитить от пандемии коронавируса", - отметил Кадыров.

Ураза-Байрам - праздник окончания поста в месяце Рамадан аш-Шариф, один из двух главных дней исламского календаря. В день праздника мусульмане совершают ритуальную молитву, надевают лучшую одежду, готовят традиционные блюда, приглашают в гости соседей, родственников и друзей. В это время принято также раздавать пожертвования бедным, дарить подарки и просить друг у друга прощения.

В условиях пандемии в регионах Северного Кавказа верующим рекомендовано праздновать Ураза-Байрам дома, без посещения мечетей и с соблюдением действующих ограничительных мер.