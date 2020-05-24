В Ленобласти запретили остановки во время проезда на автомобиле через 11 городов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Власти Ленинградской области установили особый порядок проезда на автомобиле через 11 городов региона. Проезжающие из других регионов или городов Ленобласти с неблагополучной эпидемиологической ситуацией не смогут делать остановки в городах из установленного перечня, сообщили в воскресенье в пресс-службе правительства региона.

"В 11 городах Ленинградской области установлен особый порядок проезда - автомобили, следующие через данные населенные пункты проходят их безостановочно в целях санитарно-эпидемиологического благополучия населения", - говорится в сообщении.

Запрет устанавливается с 25 мая по 17 июня. Он касается людей, проезжающих на автомобилях из других регионов России, а также из районов Ленинградской области с повышенным риском распространения коронавирусной инфекции. В их число входят Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Кировский, Ломоносовский и Тосненский районы. В перечень городов, где нельзя делать остановки, попали Волхов, Лодейное Поле, Луга, Подпорожье, Сланцы, Сосновый Бор, Кингисепп, Ивангород, Светогорск, Кириши и Тихвин. В этих городах допускаются только экстренная вынужденная остановка.

"Исключения составляют транспортные средства, следующие до места работы или жительства, межрегиональные перевозки, транспорт, следующий для устранения последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности граждан, дорожной деятельности, а также автотранспорт специального назначения", - пояснили в правительстве.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 2 437 человек, выздоровели 1 011, умерли восемь.