Консульский отдел российского посольства в Никосии возобновит работу с 1 июня

НИКОСИЯ, 24 мая. /ТАСС/. Консульский отдел посольства РФ в столице Республики Кипр - Никосии - возобновит работу с 1 июня. Об этом российское дипломатическое представительство сообщило в воскресенье в Facebook.

"Информируем вас о возобновлении с 1 июня 2020 года работы консульского отдела посольства по всему спектру консульских вопросов", - сказано в сообщении.

Как подчеркнули в дипмиссии, "прием ведется строго по предварительной записи". Кроме того, в посольстве отметили, что, учитывая сложившуюся на острове санитарно-эпидемиологическую ситуацию на фоне распространения нового коронавируса, "в консульскую приемную будут допущены только граждане в защитной маске и перчатках".

Сообщение также содержит напоминание о том, что "выдача виз для въезда иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию Российской Федерации временно прекращена".