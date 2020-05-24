Минздрав установил срок единовременной выплаты медикам, заразившимся коронавирусом

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Срок расследования страховых случаев и единовременной выплаты медикам, заразившимся коронавирусом на работе, не должен превышать четырех суток, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.

Ранее правительство утвердило временное положение, которое позволит оперативно назначать страховые выплаты таким медработникам. Кабмин также определил перечень заболеваний, при развитии обострений которых на фоне заражения коронавирусом работнику будет единовременно выплачена страховая сумма в размере более 68 тыс. рублей.

"Работодатель обязан незамедлительно создать врачебную комиссию по расследованию обстоятельств заражения с привлечением специалистов Федеральной страховой службы (ФСС). Работа комиссии должна продолжаться не более суток. По результатам расследования в ФСС направляется справка, на основании которой готовятся документы для осуществления единовременной страховой выплаты работнику, и в срок не позднее следующего дня со дня получения справки ФСС осуществляется выплата. Таким образом, расследование страхового случая и осуществление единовременных страховых выплат планируется осуществлять в срок, не превышающий четырех дней", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что выплаты уже производятся.

Как напомнили в пресс-службе, согласно указу президента РФ Владимира Путина, дополнительные страховые выплаты в случае смерти медработника из-за инфицирования составят более 2,7 млн рублей. Если же заболевание приведет к инвалидности, выплаты составят чуть больше 2 млн рублей (для инвалидов I группы) и порядка 1,3 млн и 688 тыс. (II и III групп соответственно).

По словам гендиректора Национального медико-хирургического центра им Н. И. Пирогова Олега Карпова, которого цитирует пресс-служба, "механизм для осуществления выплат максимально упрощен".

19 мая министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании с главой государства сообщил, что страховые выплаты на общую сумму более 20 млн уже были перечислены 326 медицинским работникам, которые заразились коронавирусом.