В Башкирии Минздрав организовал проверку после публикаций о запертых в морге медсестрах

ТАСС, 24 мая. Министерство здравоохранения Башкирии проводит собственную проверку после публикаций в СМИ о запертых в морге медсестрах Архангельской центральной районной больницы (ЦРБ) из-за их контакта с пациентом, имевшим коронавирусную инфекцию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

"Прокуратура по данным заявлениям работает. Минздрав также предварительно проводит свою проверку", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что на территории Архангельской ЦРБ в одном здании находятся два помещения с двумя отдельными входами. Одно из них - патолого-анатомическое отделение и помещение для хранения трупов, с 14 по 18 мая тел там не было.

"Второе помещение - лаборатория, которую переоборудовали под изолятор для сотрудников, находившихся в контакте с пациентами COVID-19. Изолятор соответствует всем предписанным нормам и имеет хорошие условия: душ, туалет, кровати. Изоляция данных сотрудников была сделана во исполнении требований Роспотребнадзора в связи с положительным анализом у одного из пациентов", - сообщили в пресс-службе Минздрава Башкирии.

Сейчас медсестры находятся дома на самоизоляции, в изоляторе они провели одну ночь.

По данным местных СМИ, две медсестры оказались в изоляции в помещении морга после контакта с пенсионеркой, у которой подтвердился коронавирус. Утром одну из них отпустили домой на самоизоляцию, вторую - отправили на смену, после чего также разрешили пойти домой. Больничный женщинам открыли 20 мая после жалоб в прокуратуру, до этого они успели отработать несколько смен. 22 мая медсестры получили постановление на самоизоляцию.

Прокуратура республики проводит проверку по этому сообщению, устанавливаются обстоятельства, изучаются документы, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

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