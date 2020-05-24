Эксперт: Петербург сможет завершить полную отмену ограничений из-за коронавируса к осени

Рабочая группа создана по согласованию с Минздравом России на базе Центра компетенций НТИ Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) с участием экспертов НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Текущая эпидемиологическая ситуация в Санкт-Петербурге позволяет рассчитывать, что город сможет завершить полную отмену установленных из-за коронавируса ограничений в июле-августе этого года. Такое мнение высказал ТАСС в воскресенье руководитель рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию распространения коронавирусной инфекции в России Алексей Боровков.

"К осени эпидемия в Петербурге должна затухнуть. В самом оптимистичном прогнозе город сможет вернуться к нормальной жизни в июле-августе. Ограничения будут сниматься постепенно, шаг за шагом, а шаг - это, скорее всего, неделя", - сказал Боровков.

Согласно рекомендациям Роспотребназдора, основным условием начала снятия ограничений в регионах должно быть достижение коэффициента распространения коронавирусной инфекции на уровне меньше единицы. Этот показатель иллюстрирует, сколько людей может заразить один активный больной. По данным руководителя рабочей группы, в Петербурге по этому коэффициенту пока наблюдается "волнообразная кривая". В конце апреля и начале мая фиксировался уровень меньше единицы, затем поднимался к максимуму до 1,32 и последние пять дней коэффициент вновь держится на уровне меньше единицы.

"Мы разрабатываем алгоритм поэтапного выхода из эпидемии, подчеркну, это можно делать лишь тогда, когда мы находимся устойчиво на нисходящей ветке эпидемиологической кривой. Будет алгоритм - например, при запуске сферы услуг и торговли непродовольственными товарами нужно будет следить за тем, чтобы не возросла интенсификация общения людей, соблюдались бы масочный режим и социальная дистанция между людьми более 2 метров. Например, частные магазины, кафе - скорее всего, в них придут те, кто живет рядом, им не нужно будет пользоваться общественным транспортом, где более высокая плотность людей и, соответственно, более высокий риск заражения", - рассказал собеседник агентства.

По мнению Боровкова, при открытии промышленных предприятий, также целесообразно предусмотреть возможность развоза работников на специальном транспорте - так как в отличие от общественного транспорта, так проще контролировать исполнение мер предосторожности и использование индивидуальных средств защиты.

О ситуации в Петербурге

По последним данным, в Петербурге выявлено 13 339 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 3 452 человека, умерли - 133.