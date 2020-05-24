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Пандемия коронавируса нового типа

Власти района в Калмыкии ограничили въезд в Дагестан из-за ситуации с коронавирусом

Всем приезжающим в Калмыкию измеряют температуру

ЭЛИСТА, 24 мая. /ТАСС/. Власти Черноземельского района ограничили выезд в Дагестан со стороны Калмыкии из-за вспышки коронавируса в соседней республике, сообщил в воскресенье ТАСС глава района Виталий Крылов.

"Оперативный штаб Черноземельского района принял решение об ограничении движения в сторону Дагестана. Мы ввели эти ограничения, потому что, прежде всего, заботимся о жителях Калмыкии", - сказал Крылов.

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Он уточнил, что на выезд из Дагестана в Калмыкию никакого нет, однако "всем приезжающим в Калмыкию гражданам проводится термометрия, распространяются все требования Роспотребнадзора".

Дагестан занимает пятое место в РФ по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом. По последним данным, в регионе зарегистрировано 4 095 подтвержденных случаев заражения коронавирусом (плюс 113 человек за сутки), 3 267 человек выздоровели, умерли 84 человека.

В Республике Калмыкия всего на 24 мая 879 случаев коронавируса, за последние сутки плюс 23 за сутки, 350 человек выздоровели, 11 умерли.

Теги
РоссияДагестанКалмыкияПандемия коронавируса нового типа
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