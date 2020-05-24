В стационарах экстренной медицинской помощи Петербурга свободны 25% коек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Порядка 20-25% коек для лечения экстренных пациентов свободно в больницах Санкт-Петербурга после перепрофилирования ряда медучреждений для размещения заразившихся коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению города.

"В Санкт-Петербурге нет дефицита мест в стационарах, оказывающих экстренную медицинскую помощь. На сегодняшний день в учреждениях свободны порядка 20-25% коек", - говорится в сообщении.