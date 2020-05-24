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Пандемия коронавируса нового типа

В стационарах экстренной медицинской помощи Петербурга свободны 25% коек

В городе перепрофилировали 23 учреждения под прием пациентов с коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Порядка 20-25% коек для лечения экстренных пациентов свободно в больницах Санкт-Петербурга после перепрофилирования ряда медучреждений для размещения заразившихся коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению города.

"В Санкт-Петербурге нет дефицита мест в стационарах, оказывающих экстренную медицинскую помощь. На сегодняшний день в учреждениях свободны порядка 20-25% коек", - говорится в сообщении.

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В комитете уточнили, что для приема пациентов с коронавирусом в Петербурге перепрофилировали уже 23 учреждения. Экстренную помощь другим пациентам продолжают оказывать в трех стационарах-"тысячниках" - НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, Елизаветинской больнице и горбольнице №26.

В Петербурге выявлено 13 339 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 3 452 человека, умерли - 133.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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