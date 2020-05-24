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Пандемия коронавируса нового типа

Президент Австрии находился ночью в ресторане, который должен был закрыться вечером

Александер Ван дер Беллен признался, что они с супругой "заговорились и забыли о времени"

ВЕНА, 24 мая. /ТАСС/. Полиция Вены застала президента Австрии Александера Ван дер Беллена и его супругу Дорис Шмидауэр на летней веранде ресторана, который должен был быть закрытым в ночные часы из-за ограничений, вызванных борьбой с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило в воскресенье издание Kronen Zeitung со ссылкой на отчет полиции.

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По данным издания, полицейский наряд в 00:20 увидел засидевшуюся пару гостей с напитками на веранде ресторана Sole, хотя заведение должно было быть уже полтора часа закрыто и не подавать заказы, согласно постановлению правительства. Этими гостями оказались президент Австрии и его супруга.

"Я впервые с момента "локдауна" (режим строгой всеобщей изоляции - прим. ТАСС) пошел поесть с двумя друзьями и супругой. Мы заговорились и забыли о времени. Мне действительно очень жаль. Это была ошибка", - признался Ван дер Беллен изданию.

Директор ресторана Аки Нуредини также подтвердил произошедший случай. "Президент - наш завсегдатай, как и многие деятели искусства. На ужин ему подали рыбу. Я все сделал правильно, мы закрылись после подачи последних напитков ровно в 23:00, как указано в законе. Затем президент просто разговаривал со своей супругой на крытой веранде, я сначала тоже был с ними", - рассказал ресторатор.

Отчет полиции был направлен директору магистрата Вены, который должен решить, накладывать ли штраф в €30 000 на владельца ресторана за нарушение рабочих часов в пандемию. Согласно указу правительства, ресторанам разрешено работать с 06:00 до 23:00. Гости теоретически могут с разрешения ресторана продолжать сидеть за столиками, но им нельзя подавать напитки и еду. Президенту и его супруге никаких последствий не угрожает.

С 15 мая власти Австрии разрешили открыться ресторанам, которые были закрыты в марте из-за пандемии. Рабочее время предприятий общественного питания ограничено с 06:00 до 23:00. Гости ресторанов должны заранее бронировать столики, соблюдать дистанцию от посторонних, столы необходимо размещать на расстоянии друг от друга, а персонал обязан носить медицинские маски. За одним столом должно находиться не более четырех взрослых.

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АвстрияВан дер Беллен, АлександерПандемия коронавируса нового типа
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