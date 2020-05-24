В Новосибирске оштрафовали организаторов ночной вечеринки в центре города

НОВОСИБИРСК, 24 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции нашли организаторов и участников вечеринки в центре Новосибирска. Им назначены штрафы за нарушение тишины и покоя в ночное время, а также за нарушение режима самоизоляции, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

"Сотрудниками полиции установлены организаторы и участники данного мероприятия. Они привлечены к административной ответственности по статье 4.2 закона Новосибирской области об административных правонарушениях ("Нарушение тишины и покоя граждан") и статье 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения"). Это наказание в виде штрафа", - сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МВД. Сумму штрафов и число привлеченных к ответственности граждан в пресс-службе не уточнили.

Статья "Нарушение тишины и покоя граждан" предусматривает штраф в размере до 3 тыс. рублей для физических лиц, до 5 тыс. рублей для должностных лиц и до 10 тыс. - для юридических лиц. За невыполнение "правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения" предусмотрен штраф в размере от 1 тыс. до 30 тыс. рублей для физических лиц, от 10 тыс. до 50 тыс. - для должностных лиц и от 100 тыс. до 300 тыс. - для юридических лиц.

В ночь на воскресенье в социальных сетях появилась информация о том, что жители Новосибирска устроили вечеринку на площади Ленина. На многочисленных фото и видео десятки людей танцуют под громкую музыку на парковке, некоторые из них забираются на автомобили. Информацию об этом также опубликовали местные СМИ. Сотрудники ГУ МВД по Новосибирской области начали проверку.

Новосибирская область в настоящее время занимает второе место в Сибирском федеральном округе после Красноярского края по числу заразившихся коронавирусной инфекцией. По данным регионального оперативного штаба, на утро 24 мая зафиксировано 2 124 случая инфицирования, в том числе 134 детей, 891 человек выздоровел, 29 умерли. Для снижения темпов распространения инфекции в регионе в начале апреля был введен режим самоизоляции, запрещалось покидать свои дома, кроме как для выгула питомцев, походов за продуктами и лекарствами и на работу. С 11 мая режим был ослаблен: открыты парки и скверы, разрешены прогулки и занятия спортом во дворах не более чем вдвоем.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5,3 млн человек, свыше 340 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 344 481 случай заражения, выздоровели 113 299 человек, умер 3 541. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.