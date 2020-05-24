Россия опустилась на третье место по числу заразившихся. Главное о коронавирусе за 24 мая

Россия
- Заразившихся — 344 481 человек, новых случаев — 8 599. За сутки умерли 153 человека, за весь период — 3 541.
- Россия на этой неделе опустилась на третье место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. На первом месте — США, на втором — Бразилия.
- В Забайкалье, Соль-Илецке и Кузбассе продлили ограничения из-за коронавируса. В Челябинской области и Алтае их, напротив, планируют ослабить.
- В Ленобласти запретили остановки во время проезда на автомобиле через 11 городов. Мера будет действовать с 25 мая по 17 июня.
- В Крыму приезжающих из других регионов без конкретной цели будут помещать в обсерватор за их же счет. С тех, кто не сможет оплатить пребывание в обсерваторе сразу, сумму взыщут позже.
- Заразившиеся на работе медики должны получать страховые выплаты в течение четырех дней с выявления коронавирусной инфекции.
Москва
- Всего зафиксировано 163 913 случаев заражения, из них новых — 2 516.
Мир
- Всего зафиксировано более 5,2 млн случаев заражения. Умерли больше 339 тыс. человек (подсчеты ТАСС).
- The New York Times опубликовала на первой полосе тысячу имен умерших из-за коронавируса. Публикация приурочена к тому, что в США их число в ближайшее время должно достичь 100 тыс. человек.
- Президент Аргентины продлил карантин из-за до 7 июня.