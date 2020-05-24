Не менее шести человек госпитализированы в результате протестов в Гонконге

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 24 мая. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек госпитализированы в воскресенье с ранениями различной степени тяжести в результате уличных беспорядков в Гонконге. Состояние одной из пострадавших расценивается врачами как критическое, сообщили корреспонденту ТАСС в Управлении по делам больничных учреждений этого специального административного района Китая.

Сотни, а по некоторым оценкам, тысячи демонстрантов попытались собраться на акцию протеста против планов Пекина принять резолюцию о подготовке законопроекта об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Полиция пресекла выступления групп молодежи, разогнав их с помощью нескольких канистр слезоточивого газа и на короткое время задействовав грузовик с водяными пушками. Перед этим манифестантам было указано на то, что они участвуют в незаконных собраниях и нарушают правила социального дистанцирования в условиях пандемии заболевания, вызванного коронавирусом.

Подавляющее большинство митингующих в итоге разошлись, протесты обошлись без крупномасштабных столкновений. Однако отдельные радикально настроенные элементы, как заявили в полиции, пытались продолжать устраивать беспорядки - возводить баррикады, жечь мусор на проезжей части, ломать светофоры и разбирать брусчатку в районах Козуэй-бэй и Ванчай на острове Гонконг.

Около полусотни митингующих также устроили вылазки в торговом комплексе "Харбор сити" на другом берегу пролива Виктория, однако полиция пресекла их действия. К этому часу известно о порядка 150 задержанных демонстрантах, среди них ряд политических активистов, включая зампредседателя оппозиционной Партии народной власти Там Такчи.

По свидетельству корреспондента ТАСС, полиция заранее взяла под усиленную охрану правительственные объекты и офисы канцелярии центральных властей КНР - эти здания ограждены пластиковыми двухметровыми барьерами, наполненными водой. На ключевых перекрестках были видны патрули. Они останавливали и проверяли машины, вызывающие подозрение.

Противоречивый законопроект

В пятницу на повестку сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган) в Пекине была вынесена резолюция о разработке нового закона о нацбезопасности на территории Гонконга. С этой целью власти Китая рассмотрят возможность создания в специальном административном районе особых органов госбезопасности.

Перспективы легализации деятельности китайских спецслужб в Гонконге вызвали озабоченность западных стран и сторонников гонконгской оппозиции. Они расценили нововведение как нарушение принципа "одна страна - две системы", в соответствии с которым Гонконгу были гарантированы многие демократические права и свободы и высокая степень автономии. Местные власти поддержали инициативу, указав, что она не затронет законные права и свободы населения и направлена лишь на противодействие терроризму, сепаратизму и антигосударственной подрывной деятельности.

В июне 2019 года в Гонконге начались волнения из-за намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв этой законодательной инициативы, сторонники оппозиции продолжали антиправительственные выступления, которые длились до середины ноября и сопровождались блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма. В последние месяцы ситуация в городе в целом оставалась спокойной.