Более 9 тыс. человек приняли участие молодежном в онлайн-форуме "Zавтра"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Зрителями и участникам молодежного онлайн-форума "Zавтра" стали более 9 тыс. человек. Об этом сообщила ТАСС в воскресенье пресс-служба Росмолодежи.

"С 23 по 24 мая по инициативе выпускников всероссийской форумной кампании 2019 года состоялся молодежный онлайн-форум "Zавтра". Мероприятие объединило более 9 тыс. молодых людей из 85 субъектов РФ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что главной темой форума стало развитие человека по восьми ключевым направлениям: отношения, окружение, яркость жизни, здоровье и спорт, личностный рост, карьера, финансы, творчество. Спикерами форума выступили руководитель Росмолодежи Александр Бугаев, генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров, руководители крупнейших российских волонтерских организаций и главы региональных органов власти, занимающихся молодежью.

"Происходящие события всех нас заставляют меняться. Сегодня мы видим результат интересного эксперимента, когда руками участников форумов появился онлайн-формат форума. Он стал востребованным среди молодых людей. Несмотря на разные часовые пояса, участники принимали активное участие в программе. Это в очередной раз показывает, что наша молодежь самая талантливая и инициативная", - сказал Бугаев.

Каждое лето в России проводится серия региональных и федеральных молодежных образовательных форумов. К наиболее крупным относятся форум "Таврида" в Крыму, а также "Территория смыслов" на площадке мастерской управления "Сенеж".