Попова: России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения в связи с коронавирусом

"Мы сегодня постепенно снижаемся по количеству ежедневно выявленных (случаев заражения - прим. ТАСС). Что мы на сегодняшний день можем взять как итог - не оправдался ни один "страшный" прогноз, какие нам здесь только не рисовали, это абсолютно точно. Мы не допустили взрыва, мы не допустили перегрузки наших медицинских организаций, нашего здравоохранения, оно сработало, это совершенно очевидно и сегодня постепенно начинает освобождаться, мы это видим", - сказала Попова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

Глава Роспотребнадзора также отметила, что все меры, которые принимались правительством для предотвращения распространения коронавируса, сработали. "Сегодня важно выходить осторожно, аккуратно, и мы так и делаем. Главное в эйфорию не впасть <...>. Все меры сработали таким образом, чтобы основная часть населения не была затронута этим вирусом. У нас количество пострадавших от него очень невысокое, в удельном весе одно из небольших в мире", - добавила она.

Глава Роспотребнадзора сообщила, что в России не зафиксированы случаи смерти от новой коронавирусной инфекции на дому.

"Для нас еще важно отметить, что в РФ нет случаев смерти от COVID-19 на дому в отличие от значительного ряда стран", - сказала она.

Попова сообщила, что основания переходить к первому этапу снятия ограничений сегодня или завтра имеют 44 из 85 регионов России.