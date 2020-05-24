КЧР выделит около 300 млн рублей на цифровизацию системы здравоохранения в 2020 году

ЧЕРКЕССК, 24 мая. /ТАСС/. Почти 300 млн рублей планируется направить на создание автоматизированных рабочих мест, донастройку подсистем Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) и установку оборудования в медучреждениях Карачаево-Черкесии в 2020 году, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

"В рамках реализации проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения" в 2020 году предусмотрено финансирование 292,2 млн рублей, в том числе 288,9 млн рублей из федерального бюджета и 3,3 млн рублей из регионального бюджета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что запланировано оснащение медорганизаций автоматизированными рабочими местами, оборудованием. Также планируется установить защищенную сеть передачи данных и донастроить в ряде учреждений подсистемы ЕГИСЗ, в том числе электронных медицинских карт, управления потоками пациентов, профилактических осмотров и диспансеризации. Кроме того, в планах запустить реестр электронных медицинских документов, систему льготного лекарственного обеспечения, мониторинга акушерства и гинекологии.

Ранее в Минздраве КЧР рассказали, что в 2020 году на реализацию нацпроекта "Здравоохранение", в рамках которого идет создание цифрового контура, на территории региона будет направлено более 700 млн рублей.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годы более 1,7 трлн рублей.