Михалков заявил о предложениях медийным персонам участвовать в кампании против "БесогонТВ"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Некоторым медийным персонам предлагали за деньги принять участие в информационной кампании против нового выпуска авторской программы Никиты Михалкова "БесогонТВ". Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе Михалкова в ответ на запрос ТАСС.

Выпуск программы, показ которого обычно проходит на телеканале "Россия-24" и на платформе YouTube, 22 мая вышел только на видеохостинге.

"В тот же день, когда вышла наша новая программа БесогонТВ "Без цензуры и изъятий", к некоторым медийным персонам обратились с предложением за очень хорошие деньги принять участие в информационной кампании против нашей передачи", - привели в пресс-службе слова режиссера.

"Знаю я это как раз от тех, к кому такие предложения поступали, и кто решил их не принимать, - отметил Никита Михалков. - Более того, читал в СМИ, что на кампанию против предыдущего выпуска было потрачено более $600 тыс.".

Режиссер считает, что эти "заказные кампании лишний раз доказывают, что в передаче БесогонТВ ставят правильные вопросы, поднимают и обсуждают вместе с огромным количеством наших зрителей самые острые темы, чрезвычайно важные для развития нашей страны".

"И как вы понимаете, многим хотелось бы заглушить это обсуждение, но не в честном аргументированном споре, а таким вот способом. Ну что ж, это говорит лишь о том, что мы на правильном пути", - отметил Михалков.

О программе

В новом выпуске авторской программы "БесогонТВ" Никита Михалков предлагал поговорить о том, кто и как отреагировал на предыдущий выпуск программы под названием "У кого в кармане государство?". Ранее стало известно, что новый выпуск программы Михалкова "БесогонТВ" - "У кого в кармане государство?", который показали на телеканале "Россия-24" 1 мая, 2 мая был снят с эфира. ВГТРК не ответило на запрос ТАСС.

В 2015 году один из выпусков программы "Бесогон" также был снят с эфира. Тогда "Россия-24" заявила, что "последний выпуск программы "Бесогон" не был показан по этическим причинам". Михалков, в свою очередь, выразил непонимание в связи с таким решением. Один из выпусков программы был снят с эфира и в мае 2018 года.