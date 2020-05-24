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Пандемия коронавируса нового типа

Помощник Трампа считает, что США первыми создадут вакцину от коронавируса

Роберт О'Брайен заверил, что американская сторона будет готова "поделиться вакциной со всем миром"

НЬЮ-ЙОРК, 24 мая. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен считает, что американские специалисты создадут вакцину от нового коронавируса раньше, чем это сделают в других странах. Такое мнение он выразил в воскресенье в эфире телеканала NBC.

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"Мы получим вакцину первыми", - утверждал О'Брайен. Он заверил, что американская сторона готова будет "поделиться вакциной со всем миром".

Помощник президента США Дональда Трампа также выступил с утверждением, что хакеры из Китая пытаются получить сведения, касающиеся разработки вакцины от вируса. "Мы не позволим китайцам осуществлять кибератаки в отношении наших университетов с целью похищения этой информации", - сказал О'Брайен.

Трамп в начале года отметил, что США могут создать вакцину от коронавируса до конца года, но полной уверенности в этом нет.

Теги
СШАКитайТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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