Участник российской хип-хоп группы "Bad Balance" Купер погиб на пожаре в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Участник российской хип-хоп группы "Bad Balance" Купер (Роман Алексеев) погиб на пожаре в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Об этом в воскресенье сообщается на странице группы в Instagram.

"23 мая Купер (Роман Алексеев) сгорел на пожаре в Выборгском районе Петербурга. Вместе с ним погибла его мать Людмила. 25 мая состоится судмедэкспертиза. Купер - участник группы Bad Balance, бывший участник DA 108, сольный рэп артист, самый техничный рэп-исполнитель и голос питерского андеграунда. За плечами Купера сольный альбом "ЙЯ", создание своего уникального рэп стиля и участие в бессмертном хите "Питер - Я Твой", - говорится в публикации.

Возгорание в доме по адресу: Северный проспект, 16, корпус 1, произошло в субботу около 19:12 мск. Горела двухкомнатная квартира на восьмом этаже. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Как отмечали ранее в региональном управлении МЧС, 15 человек эвакуировали, двое погибли.

"Bad Balance" - советская и российская хип-хоп-группа, основана в 1989 году Владом Валовым. В составе группы выступал певец, рэп-исполнитель Михей (Сергей Крутиков), рэпер Лигалайз (Андрей Меньшиков). Роман Алексеев родился в 1976 году, присоединился к "Bad Balance" в 2001. В группе участвовал на позиции MC.