В Дагестане усилили группировку спасателей для дезинфекции объектов

МАХАЧКАЛА, 24 мая. /ТАСС/. Дополнительная группировка спасателей прибыла в Дагестан для проведения дезинфекции объектов на территории трех районов. Об этом журналистам сообщили в воскресенье в ГУ МЧС по республике.

"В Республику Дагестан прибыла группировка Волжского спасательного центра МЧС России в составе 60 человек и 14 единиц техники. С завтрашнего дня вновь прибывшие подразделения МЧС России будут проводить мероприятия по дезинфекции на территории Ботлихского, Буйнакского и Гунибского районов", - отмечается в сообщении.