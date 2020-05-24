В Дагестане усилили группировку спасателей для дезинфекции объектов

МАХАЧКАЛА, 24 мая. /ТАСС/. Дополнительная группировка спасателей прибыла в Дагестан для проведения дезинфекции объектов на территории трех районов. Об этом журналистам сообщили в воскресенье в ГУ МЧС по республике.
"В Республику Дагестан прибыла группировка Волжского спасательного центра МЧС России в составе 60 человек и 14 единиц техники. С завтрашнего дня вновь прибывшие подразделения МЧС России будут проводить мероприятия по дезинфекции на территории Ботлихского, Буйнакского и Гунибского районов", - отмечается в сообщении.
Прибывшую группировку встретил начальник ГУ МЧС по Дагестану генерал-майор Нариман Казимагамедов.
Дагестан занимает пятое место в РФ по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом. В регионе зарегистрировано 4 095 таких случаев, 3 267 человек выздоровели, умерли 84 человека. На изоляции в республике находятся 4 438 человек.
Ранее президент России Владимир Путин поручил Минздраву совместно с правительством Дагестана разработать и утвердить до 25 мая план мероприятий по улучшению эпидемиологической ситуации по коронавирусу в республике. В частности, медорганизации Дагестана должны быть обеспечены достаточным числом медработников, необходимым оборудованием, санитарным транспортом, лекарствами, средствами индивидуальной защиты и другими средствами, необходимыми для профилактики и лечения коронавирусной инфекции.