{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Дагестане усилили группировку спасателей для дезинфекции объектов

В составе группы 60 человек и 14 единиц техники

МАХАЧКАЛА, 24 мая. /ТАСС/. Дополнительная группировка спасателей прибыла в Дагестан для проведения дезинфекции объектов на территории трех районов. Об этом журналистам сообщили в воскресенье в ГУ МЧС по республике.

"В Республику Дагестан прибыла группировка Волжского спасательного центра МЧС России в составе 60 человек и 14 единиц техники. С завтрашнего дня вновь прибывшие подразделения МЧС России будут проводить мероприятия по дезинфекции на территории Ботлихского, Буйнакского и Гунибского районов", - отмечается в сообщении.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Прибывшую группировку встретил начальник ГУ МЧС по Дагестану генерал-майор Нариман Казимагамедов.

Дагестан занимает пятое место в РФ по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом. В регионе зарегистрировано 4 095 таких случаев, 3 267 человек выздоровели, умерли 84 человека. На изоляции в республике находятся 4 438 человек.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Минздраву совместно с правительством Дагестана разработать и утвердить до 25 мая план мероприятий по улучшению эпидемиологической ситуации по коронавирусу в республике. В частности, медорганизации Дагестана должны быть обеспечены достаточным числом медработников, необходимым оборудованием, санитарным транспортом, лекарствами, средствами индивидуальной защиты и другими средствами, необходимыми для профилактики и лечения коронавирусной инфекции.

Теги
РоссияДагестанПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
Помощник Трампа заявил, что не обеспокоен его здоровьем
По словам Роберта О'Брайена, президент США "гораздо энергичнее многих"
Читать полностью