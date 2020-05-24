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Пандемия коронавируса нового типа

Попова опровергла информацию о повышенной смертности среди медиков в РФ во время пандемии

По словам главы Роспотребнадзора, каких-то "необыкновенных цифр" сейчас нет

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Показатель смертности среди российских медиков во время пандемии практически не отличается от какого-либо другого периода. Об этом в воскресенье сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

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"Сказать, что у нас какие-то необыкновенные цифры сегодня, отличные от другого периода - сегодня нет, [это не так]", - сказала Попова, отвечая на вопрос, насколько соответствует действительности информация о повышенной смертности медиков от коронавируса в РФ.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 344 481 случай заражения, выздоровели 113 299 человек, умер 3 541. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия коронавируса нового типа
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