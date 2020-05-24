Власти Гонконга осудили вновь вышедших на улицы города демонстрантов

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 24 мая. /ТАСС/. Правительство Гонконга в воскресенье вечером выступило с осуждением действий радикальных демонстрантов, которые после нескольких месяцев затишья вновь вышли на улицы города и пытались провоцировать беспорядки. Их насильственные действия лишь "подтвердили необходимость срочного принятия здесь закона об обеспечении национальной безопасности", указывается в заявлении местной администрации.

"По мере спада эпидемии [коронавирусной инфекции] мятежники под предлогом противодействия законодательству о нацбезопасности вновь приняли участие в незаконных собраниях и вовлекались в насильственные и противоправные акты сегодня в районах Козуэй-бэй и Ванчай", - отметил представитель правительства. Радикальные протестующие, по его словам, блокировали дороги, устраивали поджоги и акты вандализма, кидали с крыш домов бутылки, разбирали брусчатку, ломали светофоры, вступали в стычки с людьми, несогласными с их взглядами. Было ранено не менее четырех полицейских и двое случайных прохожих.

"Сегодняшние акты насилия показывают, что сторонники "независимости Гонконга" и массовых беспорядков остаются безудержными, и это только подтверждает необходимость и срочность принятия закона о национальной безопасности", - подчеркивается в заявлении властей специального административного района КНР.

Силовой разгон

Сотни, а по некоторым оценкам, тысячи демонстрантов из числа молодежи попытались собраться на акцию протеста против планов Пекина принять резолюцию о подготовке законопроекта об обеспечении нацбезопасности в Гонконге. Полиция пресекла выступления антиправительственных групп, разогнав их с помощью слезоточивого газа и на короткое время также задействовав грузовик с водометами. Перед этим манифестантам было указано, что они участвуют в незаконных собраниях и нарушают правила социального дистанцирования в условиях пандемии.

На этом фоне некоторые предпочли сами разойтись, другие были разогнаны силой. В итоге протесты обошлись без крупномасштабных столкновений, да и на этот раз проходили без массовой поддержки населения, уставшего от затяжного периода хаоса и рецессии экономики. Однако отдельные радикально настроенные представители молодежи все же пытались продолжать устраивать беспорядки. В частности, они избили двух случайных прохожих, включая видного представителя юридических кругов, которые вступили с ними в спор и пытались помешать попыткам блокирования улиц.

Как сообщили корреспонденту ТАСС в Управлении по делам больничных учреждений Гонконга, как минимум шесть человек были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. При этом состояние одной из пострадавших расценивается врачами как критическое.

По данным к этому часу, органы правопорядка задержали в общей сложности более 180 демонстрантов, "участвовавших в незаконных собраниях и совершавших неправомерные действия в общественных местах".

По свидетельству корреспондента ТАСС, полиция заранее взяла под усиленную охрану правительственные объекты и офисы канцелярии центральных властей КНР - эти здания были ограждены пластиковыми двухметровыми барьерами, наполненными водой. Однако штурмовать их никто не решился. На ключевых перекрестках были видны патрули. Они останавливали для проверок машины, досматривали лиц, вызывающих подозрение.

Противоречивый законопроект

В пятницу на повестку сессии Всекитайского собрания народных представителей в Пекине была вынесена резолюция о разработке нового закона о нацбезопасности на территории Гонконга. С этой целью власти Китая рассмотрят возможность создания в специальном административном районе особых органов госбезопасности.

Перспективы легализации деятельности китайских спецслужб в Гонконге вызвали озабоченность западных стран и сторонников гонконгской оппозиции. Они расценили нововведение как нарушение принципа "одна страна - две системы", в соответствии с которым Гонконгу были гарантированы многие демократические права и свободы и высокая степень автономии. Местные власти поддержали инициативу, указав, что она никоим образом не затронет законные права и свободы населения и направлена лишь на противодействие терроризму, сепаратизму и антигосударственной подрывной деятельности.

Многие гонконгские политики убеждены, что нововведение отвечает интересам стабильности и процветания этого мегаполиса, являющегося крупным международным финансовым центром.

В июне 2019 года в Гонконге начались волнения из-за намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв этой законодательной инициативы, сторонники оппозиции продолжали антиправительственные выступления, которые длились до середины ноября и сопровождались блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма. В последние месяцы ситуация в городе в целом оставалась спокойной.