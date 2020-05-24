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Пандемия коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом военных в ВС РФ достигло 1 467

В вузах Минобороны зарегистрировано 727 случаев заражения среди военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей, а также 378 случаев среди гражданского персонала

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в российской армии и военных учебных заведениях составляет почти 2,6 тыс. человек, в том числе 1 467 военнослужащих. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье бюллетене Минобороны России.

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"По состоянию на 24 мая в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1 467 военнослужащих с положительными результатами тестирования", - указано в нем.

По данным ведомства, у воспитанников довузовских учебных заведений коронавирус не выявлен. Кроме того, в вузах Минобороны зарегистрировано 727 случаев заражения среди военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей, а также 378 случаев среди гражданского персонала.

Выздоровели 1 301 военнослужащих, 1 560 курсантов, 308 воспитанников довузовских учебных заведений, а также 210 человек гражданского персонала.

Как сообщили в министерстве, у большинства заразившихся нет симптомов заболевания, в тяжелом состоянии находятся четверо военнослужащих, в состоянии средней тяжести - семь.

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