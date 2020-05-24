В Подмосковье умер лечивший пациентов с коронавирусом хирург

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Лечивший пациентов с новой коронавирусной инфекцией хирург Ступинской клинической больницы Алексей Мартынов умер в Подмосковье. У него был положительный тест на коронавирус, сообщается на сайте медучреждения.
"На 34-м году жизни скончался хирург Ступинской областной клинической больницы Алексей Мартынов. Вступивший в должность заведующего михневским отделением для пациентов с внебольничной пневмонией с подозрением на коронавирус, он возглавил группу медиков, 17 апреля принявших первых госпитализированных с возможным COVID-19", - говорится в сообщении.
По информации коллег Мартынова, доктор не успел до конца отработать двухнедельную вахту, став пациентом возглавляемого им отделения. "Поскольку состояние Мартынова не улучшалось, а симптомы пневмонии усиливались, его перевезли в одну из профильных региональных клиник. Здесь хирурга подключили к аппарату ИВЛ", - рассказали в больнице.
Несмотря на усилия врачей, Мартынов умер в ночь на 22 мая.
Отмечается, что хирург регулярно сдавал анализы на коронавирус нового типа, после очередной сдачи у него подтвердилось наличие инфекции. У медика остались трое детей.