В Подмосковье умер лечивший пациентов с коронавирусом хирург

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Лечивший пациентов с новой коронавирусной инфекцией хирург Ступинской клинической больницы Алексей Мартынов умер в Подмосковье. У него был положительный тест на коронавирус, сообщается на сайте медучреждения.

"На 34-м году жизни скончался хирург Ступинской областной клинической больницы Алексей Мартынов. Вступивший в должность заведующего михневским отделением для пациентов с внебольничной пневмонией с подозрением на коронавирус, он возглавил группу медиков, 17 апреля принявших первых госпитализированных с возможным COVID-19", - говорится в сообщении.