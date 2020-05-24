Власти Калмыкии ввели в республике масочный режим и разрешили прогулки гражданам

ЭЛИСТА, 24 мая. /ТАСС/. Власти Калмыкии до 7 июня продлили режим самоизоляции в республике, а также предписали гражданам носить маски в общественных местах. Соответствующий указ подписал в воскресенье глава региона Бату Хасиков. "Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, повязки, респираторы или иные изделия, их заменяющие) при нахождении на улице в местах массового скопления людей, а также при нахождении в местах общего пользования", - говорится в тексте указа № 139 "О внесении изменений в указ главы Республики Калмыкия от 27 марта 2020 года № 88 "О дополнительных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Калмыкия".

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На своей странице в соцсети Instagram Хасиков написал, что масочный режим вводится несмотря на улучшение ситуации с распространением инфекции. Вместе с тем власти приняли и ряд послаблений. "Несмотря на риски, но, понимая усталость многих людей, вводим ряд послаблений. Открытие ряда магазинов с непродовольственными товарами (одежда, обувь), возможность прогулок не более двух человек на улице и занятия спортом на свежем воздухе, также не более двух человек и при условии соблюдения дистанции", - написал глава региона.