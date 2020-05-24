Власти Калмыкии ввели в республике масочный режим и разрешили прогулки гражданам

ЭЛИСТА, 24 мая. /ТАСС/. Власти Калмыкии до 7 июня продлили режим самоизоляции в республике, а также предписали гражданам носить маски в общественных местах. Соответствующий указ подписал в воскресенье глава региона Бату Хасиков.
"Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, повязки, респираторы или иные изделия, их заменяющие) при нахождении на улице в местах массового скопления людей, а также при нахождении в местах общего пользования", - говорится в тексте указа № 139 "О внесении изменений в указ главы Республики Калмыкия от 27 марта 2020 года № 88 "О дополнительных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Калмыкия".
На своей странице в соцсети Instagram Хасиков написал, что масочный режим вводится несмотря на улучшение ситуации с распространением инфекции. Вместе с тем власти приняли и ряд послаблений. "Несмотря на риски, но, понимая усталость многих людей, вводим ряд послаблений. Открытие ряда магазинов с непродовольственными товарами (одежда, обувь), возможность прогулок не более двух человек на улице и занятия спортом на свежем воздухе, также не более двух человек и при условии соблюдения дистанции", - написал глава региона.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Динамика у нас улучшается, но расслабляться пока рано. В связи с этим вводим масочный режим и усиливаем меры ограничений на санпостах. Кстати, уже 4-летние дети понимают, зачем и как носить маски ᅠ Несмотря на риски, но, понимая усталость многих людей, вводим ряд послаблений. Открытие ряда магазинов с непродовольственными товарами (одежда, обувь), возможность прогулок не более 2-х человек на улице и занятия спортом на свежем воздухе, также не более 2-х человек, и при условии соблюдения дистанции. ᅠ #Калмыкия #Элиста #НетКоронавирусу #МыПобедим #СтопКоронавирус08 #БудьБдителен #ПроверяйИнформацию #ОставайсяДома #МыВместе
В связи со сложной эпидемической ситуацией режим самоизоляции в Калмыкии был продлен до 7 июня включительно. В республике не работают торговые объекты, кроме продуктовых. В Элисте и селе Троицком объявлен режим ЧС из-за коронавируса, временно прекращено движение общественного транспорта между столицей республики и пригородом. Власти Черноземельского района ограничили выезд в Дагестан со стороны Калмыкии из-за вспышки коронавируса в соседней республике.
По данным оперштаба региона, по состоянию на воскресенье в Калмыкии зарегистрировано 903 случаев коронавирусной инфекции. В тяжелом состоянии находятся 14 человек, 7 из них - на аппаратах ИВЛ. С начала пандемии выздоровели 366 человек, 11 умерли.