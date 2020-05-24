Дорожный сундук и салфетка Марии Антуанетты ушли с молотка в Версале почти за €60 тыс.

ПАРИЖ, 24 мая. /ТАСС/. Дорожный сундук и обеденная салфетка, принадлежавшие когда-то королеве Франции Марии Антуанетте (1755-1793), продали на аукционе во Франции почти за €60 тыс. Как сообщило Agence France-Presse, торги состоялись в воскресенье в Версале.

Всего в этот день на аукцион, организатором которого стал дом Osenat, было выставлено около 180 предметов. Среди них, в частности, портреты, скульптуры, книги, документы, личные вещи и украшения представителей династии Бурбонов и Орлеанского дома.

Однако наибольшую ценность, по словам кураторов торгов, представляет белая дамская салфетка, украшенная орнаментом из лилий и роз. Именно ее использовала Мария Антуанетта во время торжественной трапезы по случаю коронации ее супруга Людовика XVI в июне 1775 года. Как отмечают историки, эта реликвия напоминает о счастливых днях, пережитых королевской четой во время церемонии. Салфетка ушла с молотка за €14,5 тыс., в то время, как ее первоначальная стоимость оценивалась экспертами в €2-3 тыс.

В ходе аукциона за €4 тыс. был также продан медальон из горного хрусталя в форме сердца, в котором хранится прядь Людовика XVI.

Другим лотом, представляющим интерес для историков, стал дорожный сундук свиты Марии Антуанетты. Деревянный кофр длиной 111 см и шириной 51 см оценивался в €8-10 тыс., однако был продан почти за €43 750. На крышке сундука надпись: "Спальня королевы №10". По словам историков, это достаточно редкий экземпляр, два других аналогичных сундука находятся в коллекциях Версальского дворца.

Изначально торги должны были пройти 5 апреля, однако были перенесены из-за пандемии коронавируса.