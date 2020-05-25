В Чехии отменили требование о ношении медицинских масок в общественных местах

ПРАГА, 25 мая. /ТАСС/. Подавляющее большинство социальных ограничений, действовавших в Чехии с середины марта из-за распространения коронавируса, снимается в понедельник. Это связано с улучшением эпидемиологической ситуации в республике, власти которой заявили, что смогли успешно справиться с пандемией на территории страны.

Чешское правительство с 20 апреля поэтапно отказывается от жестких ограничительных мер, введенных в республике на фоне пандемии два с половиной месяца назад. Реализация крупнейшего этапа по отмене ограничений начнется в этот понедельник, когда будет отменено требование предохранять на улице органы дыхания. Обязанность носить медицинские маски на неопределенное время сохранится в закрытых общественных помещениях: в магазинах, а также для пассажиров общественного транспорта.

В понедельник при условии соблюдения строжайших требований санитарии и гигиены могут возобновить работу гостиницы и пансионы, фитнес-центры и сауны, рестораны и кафе. Посетители мест общепита должны будут соблюдать между собой социальную дистанцию, даже находясь за столиками, и носить медицинские маски, снимать которые будет разрешено только во время еды. Обслуживающий персонал этих заведений должен будет работать в медицинских масках.

В Чехии с 25 мая будут разрешены посещения в домах престарелых и в специализированных клиниках для инвалидов; ученики начальных школ смогут вернуться в классы, где занятия будут проводиться в группах численностью не более 15 школьников в каждой. Также заработают альтернативные службы такси, такие как Uber. Кроме того, будет разрешено проведение общественных мероприятий с участием до 300 человек.

Если эпидемиологическая ситуация в Чехии продолжит улучшаться, то с 8 июня власти планируют разрешить проведение общественных мероприятий с участием до 500, а с 22 июня - до 1 000 человек. Между тем, как считают эксперты Минздрава, наибольшую опасность заразиться коронавирусом представляют массовые мероприятия и поездки за границу. Это особенно касается стран, на которых пандемия отразилась значительно серьезнее, чем на республике. Въезд иностранцев в Чехию по-прежнему запрещен.

Планы открытия границ

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в интервью газете "Млада фронта Днес" 20 мая заявил, что его страна, Австрия, Словакия, Германия и Венгрия готовятся с 15 июня полностью открыть между собой государственные границы. Ускорить снятие введенных из-за пандемии жестких ограничений на передвижение между этими государствами - членами Шенгенской зоны, по словам политика, заставляют власти прежде всего экономические причины. Переговоры об открытии границ проходят на уровне министров иностранных и внутренних дел.

С 1 марта, когда чешские власти информировали о появлении коронавируса на национальной территории, число заразившихся в республике достигло 8 891, выздоровели 6 047 человек, зафиксировано 315 летальных исходов от заболеваний, вызываемых коронавирусной инфекцией.