В Мадриде и Барселоне разрешат встречи с близкими и откроют террасы кафе и баров

МАДРИД, 25 мая. /ТАСС/. Автономное сообщество Мадрид и Барселона переходят с понедельника на новый этап ослабления ограничительных мер, введенных для сдерживания распространения нового коронавируса. При этом большая часть населения перешла на эту фазу еще неделю назад.

Власти королевства изначально предупреждали, что смягчение мер может идти разными темпами в зависимости от ситуации в том или ином регионе или провинции. С понедельника жителям Мадрида и Барселоны разрешено встречаться с друзьями и родными, которые проживают в одной провинции. Тем не менее пока нельзя собираться группами, численность которых превышает 10 человек.

Гулять и заниматься спортом на улице по-прежнему нужно в те временные интервалы, которые были установлены ранее для разных групп лиц. Кроме того, испанцам пока не разрешили выезжать за пределы провинции, в которой они проживают. Бары, кафе и рестораны смогут открыть террасы для посетителей, одновременно может быть занято не более 50% от обычного числа столиков, которые придется дезинфицировать после каждого клиента. Также частично могут возобновить свою деятельность спортзалы, музеи, церкви. Вновь будут открыты и отели, но без зон общего пользования, обеденных залов и бассейнов. Также на данном этапе разрешаются охота и спортивная рыбалка.

Одновременно с этим почти половина населения страны проживает в регионах, которые с понедельника ждет уже третий из четырех объявленных властями этапов ослабления ограничений. На этой фазе испанцам все еще нельзя выезжать за пределы своих провинций, однако исчезают временные интервалы для прогулок и занятий спортом на улице.

Разрешаются встречи с близкими - 15 человек максимум. Кафе и рестораны теперь могут обслуживать клиентов внутри заведений, а не только на террасах, как на предыдущем этапе смягчения ограничений. Тем не менее одновременно может быть занято не более 40% от обычного числа столиков. В данной фазе вновь открываются для отдыха пляжи и бассейны, разрешено возобновить деятельность торговым центрам, театрам, кинотеатрам, спортзалам с ограничениями на одновременное посещение лиц. Помимо этого, также можно отпраздновать свадьбу, однако число приглашенных не должно превышать 50 человек, если церемония проходит в закрытом помещении.

Ранее власти Испании обязали жителей королевства старше шести лет носить маски как на улице, так и в помещениях общего пользования, если нет возможности сохранять дистанцию в 2 м. За несоблюдение нормы грозят штрафы от €600 до €30 тыс.

Ситуация в Испании

С начала распространения инфекции в стране было выявлено 235,8 тыс. заболевших, 28 752 пациента умерли. При этом автономные сообщества Мадрид и Каталония являются наиболее пострадавшими из-за пандемии регионами Испании. С середины марта в стране действует режим повышенной готовности, эта мера позволила ограничить передвижение жителей по всей Испании.

Пока действие режима продлено до 7 июня. Кабмин может снова попросить парламент о его пролонгации. По данным местных СМИ, правительство Испании также не исключает, что в одних регионах действие режима может быть прекращено раньше, чем в других.

28 апреля правительство представило поэтапный план послабления ограничительных мер, который рассчитан минимум до конца июня. Он включает четыре фазы (от нулевой до третьей).

23 мая председатель правительства Педро Санчес объявил, что в июле Испания надеется начать прием иностранных туристов. По словам премьера, с 8 июня будет возобновлен приостановленный из-за распространения коронавируса сезон чемпионата Испании по футболу. Кроме того, в ближайшее время в стране объявят 10-дневный национальный траур по жертвам пандемии.