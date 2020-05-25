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Пандемия коронавируса нового типа

В Мадриде и Барселоне разрешат встречи с близкими и откроют террасы кафе и баров

Власти страны пока не разрешили собираться группами, численность которых превышает 10 человек

МАДРИД, 25 мая. /ТАСС/. Автономное сообщество Мадрид и Барселона переходят с понедельника на новый этап ослабления ограничительных мер, введенных для сдерживания распространения нового коронавируса. При этом большая часть населения перешла на эту фазу еще неделю назад.

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Власти королевства изначально предупреждали, что смягчение мер может идти разными темпами в зависимости от ситуации в том или ином регионе или провинции. С понедельника жителям Мадрида и Барселоны разрешено встречаться с друзьями и родными, которые проживают в одной провинции. Тем не менее пока нельзя собираться группами, численность которых превышает 10 человек.

Гулять и заниматься спортом на улице по-прежнему нужно в те временные интервалы, которые были установлены ранее для разных групп лиц. Кроме того, испанцам пока не разрешили выезжать за пределы провинции, в которой они проживают. Бары, кафе и рестораны смогут открыть террасы для посетителей, одновременно может быть занято не более 50% от обычного числа столиков, которые придется дезинфицировать после каждого клиента. Также частично могут возобновить свою деятельность спортзалы, музеи, церкви. Вновь будут открыты и отели, но без зон общего пользования, обеденных залов и бассейнов. Также на данном этапе разрешаются охота и спортивная рыбалка.

Одновременно с этим почти половина населения страны проживает в регионах, которые с понедельника ждет уже третий из четырех объявленных властями этапов ослабления ограничений. На этой фазе испанцам все еще нельзя выезжать за пределы своих провинций, однако исчезают временные интервалы для прогулок и занятий спортом на улице.

Разрешаются встречи с близкими - 15 человек максимум. Кафе и рестораны теперь могут обслуживать клиентов внутри заведений, а не только на террасах, как на предыдущем этапе смягчения ограничений. Тем не менее одновременно может быть занято не более 40% от обычного числа столиков. В данной фазе вновь открываются для отдыха пляжи и бассейны, разрешено возобновить деятельность торговым центрам, театрам, кинотеатрам, спортзалам с ограничениями на одновременное посещение лиц. Помимо этого, также можно отпраздновать свадьбу, однако число приглашенных не должно превышать 50 человек, если церемония проходит в закрытом помещении.

Ранее власти Испании обязали жителей королевства старше шести лет носить маски как на улице, так и в помещениях общего пользования, если нет возможности сохранять дистанцию в 2 м. За несоблюдение нормы грозят штрафы от €600 до €30 тыс.

Ситуация в Испании

С начала распространения инфекции в стране было выявлено 235,8 тыс. заболевших, 28 752 пациента умерли. При этом автономные сообщества Мадрид и Каталония являются наиболее пострадавшими из-за пандемии регионами Испании. С середины марта в стране действует режим повышенной готовности, эта мера позволила ограничить передвижение жителей по всей Испании.

Пока действие режима продлено до 7 июня. Кабмин может снова попросить парламент о его пролонгации. По данным местных СМИ, правительство Испании также не исключает, что в одних регионах действие режима может быть прекращено раньше, чем в других.

28 апреля правительство представило поэтапный план послабления ограничительных мер, который рассчитан минимум до конца июня. Он включает четыре фазы (от нулевой до третьей).

23 мая председатель правительства Педро Санчес объявил, что в июле Испания надеется начать прием иностранных туристов. По словам премьера, с 8 июня будет возобновлен приостановленный из-за распространения коронавируса сезон чемпионата Испании по футболу. Кроме того, в ближайшее время в стране объявят 10-дневный национальный траур по жертвам пандемии.

Теги
ИспанияСанчес, ПедроПандемия коронавируса нового типа
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