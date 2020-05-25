Парламентарии от ЛДПР предлагают повышать фиксированную выплату к пенсии с 75 лет

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Депутаты от думской фракции ЛДПР во главе с вице-спикером Игорем Лебедевым, а также член Совета Федерации Сергей Леонов в понедельник вносят в Госдуму законопроект, согласно которому право на повышенную фиксированную выплату к пенсии возникает после 75 лет, а не 80. Текст распространила пресс-служба одного из авторов, главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

Согласно действующей редакции закона "О страховых пенсиях" лицам, достигшим возраста 80 лет, устанавливается повышение в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Как следует из пояснительной записки, согласно предлагаемым поправкам "право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет".

"Следует отметить, что Всемирная организация здравоохранения относит лиц, достигших возраста 75 лет, к лицам старческого возраста", - указывают авторы, отмечая, что "практически все лица, достигшие 75 лет, имеют хронические заболевания". Они также отмечают, что размер получаемых 75-летними россиянами пенсий "достигает или превышает уровень прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания, однако недостаточен для удовлетворения насущных потребностей, связанных с возрастом".

В пояснительной записке при этом не обозначены ни источники финансирования для реализации законопроекта, ни размер необходимых ассигнований. "В настоящее время накоплены финансовые ресурсы, которые могли бы быть направлены на повышение уровня пенсионного обеспечения лиц, достигших возраста 75 лет", - лишь утверждают авторы.