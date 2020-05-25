Минпросвещения проведет всероссийскую акцию "Последний звонок - 2020" для выпускников школ

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Всероссийская акция "Последний звонок - 2020" в поддержку выпускников школ пройдет в понедельник. В связи с непростой эпидемиологической ситуацией в стране мероприятие пройдет в онлайн-формате, сообщила пресс-служба Минпросвещения.

В этом году 11 класс заканчивают почти 692 тыс. российских школьников.

Как сообщили в пресс-службе, совместно с Международной ассоциацией студенческого телевидения и Российским движением школьников министерство организует масштабный онлайн-марафон в сообществе ведомства в соцсети "ВКонтакте". Старт ему 25 мая в 10:00 мск даст министр просвещения РФ Сергей Кравцов, который выступит с поздравлением и расскажет о своих школьных годах. Планируется, что цепочку выступлений и поздравлений подхватят педагоги и учащиеся со всей России.

Министерство также запустило у себя на сайте раздел акции, где собрана вся актуальная информация о мероприятии и где у посетителей будет возможность позвонить в виртуальный последний звонок.

Праздник онлайн

"В ходе онлайн-марафона ведущие объявят о запуске сразу нескольких акций и флешмобов, организованных министерством в социальных сетях к последнему звонку для школьников", - добавили в пресс-службе.

Так, во "ВКонтакте" у себя на страничке каждый выпускник сможет поставить свой особый эмодзи-статус со звонком, а также поделиться воспоминаниями о школьных годах. По хэштегу #последнийзвонок2020 истории попадут в специальный блок в новостной ленте, и можно будет посмотреть, как проводят этот день выпускники по всей России.

А в видеороликах под хэштегом #СпасибоУчителям во всех соцсетях выпускникам предлагается выразить признание учителям за их труд. Кроме того, в соцсети TikTok выпускники смогут записать короткие видео о том, какой наряд они подготовили к празднику. Им предлагается поделиться своим видео с другими ребятами под хэштегом #КпраздникуГотов.

В рамках марафона Минпросвещения РФ совместно с телеканалом "Россия-1" и вечерним шоу Андрея Малахова подготовило флешмоб под названием "Наш последний звонок". Планируется, что каждый выпускник этого года в 11:00 выйдет из дома на балкон, позвонит в колокольчик и даст свой последний звонок.

"Таким образом, снимая эту акцию в самых разных регионах, мы проведем перекличку школьников всей России, которая завершится одним общим последним школьным звонком для всей страны. Это будет очень важный и эмоциональный момент всего дня и программы, ведь вся страна увидит главных героев дня - выпускников 2020 года", - сообщили в министерстве. Телевизионная версия флешмоба выйдет 30 мая в 17:55 мск на канале "Россия-1" в специальном выпуске.

Столичная программа

В Москве последний звонок пройдет в онлайн-формате, и присоединиться к нему смогут школьники со всей страны. Праздничную программу, которая начнется 25 мая в 13:00 мск, подготовил Московский продюсерский центр при столичном департаменте культуры. Трансляция пройдет на специально созданной интернет-платформе, ее модератором станет автор проекта - режиссер и худрук центра Дмитрий Бикбаев.

Ожидается, что "Последний звонок - 2020. Онлайн" посетят порядка 80 тыс. школьников. Ребята услышат поздравления от любимых артистов, которых выбрали сами на онлайн-голосовании, среди них Мальбэк и Сюзанна, Миа Бойка, Глеб Калюжный. Выпускники смогут не только увидеть их выступления, но и задать вопросы, которые уже сейчас можно прислать на страницу "Последнего звонка".

Новые традиции

Из-за ситуации с коронавирусом ряд российских регионов решил отказаться от традиционного празднования последнего звонка. Так, в Мордовии 23 мая прошла онлайн-линейка, посвященная последнему звонку. Выпускники нескольких школ Саранска 18 мая разместили в интернете видеообращение к министру образования республики Галине Явкиной, они попросили не отменять последний звонок. В онлайн-формате празднование пройдет в Ямало-Ненецком автономном округе: аттестаты детям привезут на украшенных автобусах, а школьную традицию делать прощальные рисунки перед школой или стенгазеты с детскими фото, перенесли в онлайн.

Во втором по величине городе Архангельской области Северодвинске накануне "Последнего звонка", который пройдет 5 июня, выпускникам девятых и одиннадцатых классов предложат записать видеоролики, выложить свои фотографии в ходе акции "Я в первом классе и я в 11-м классе" с хэштегом #первоклассныйвыпускник2020.

В Тюменской области нашли альтернативу традиционному для региона "Вальсу на набережной". Тюменский образовательный канал и школа № 67 предлагают ребятам со всей области подключиться к флешмобу #ВыпускникиТанцуютДома. Онлайн-празднование планируют организовать школы Саратовской, Свердловской, Брянской, Тульской, Курской, Белгородской, Новгородской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Пермского края, Удмуртии.

Помощь к празднику

В Кузбассе переносить празднование не стали - последние звонки пройдут в онлайн-формате 25 мая. В Кемерове, например, запланировали проведение праздничных онлайн-концертов для одиннадцатиклассников, которых в городе почти 2,5 тыс. человек. Выпускные же планируется провести в традиционном формате в августе. Власти региона готовы оказать материальную помощь для подготовки к празднику, в том числе, и тем семьям, где родители потеряли работу или их доходы упали ниже прожиточного минимума из-за пандемии коронавируса. Они получат по 10 тыс. рублей из бюджета на покупку платьев и костюмов к выпускному балу.

Для выпускников в Нижегородской области 25 мая проведут семичасовой онлайн-фестиваль. В рамках фестиваля в дистанционном формате пройдет неформальный День открытых дверей нижегородских вузов. "Рассказать все самое интересное о высших учебных заведениях и поздравить выпускников придут лучшие студенты. А специалисты из "Сколково" расскажут о самых востребованных профессиях в будущем", - отметили в пресс-службе правительства региона.

Так же есть регионы, которые все же решили провести очное празднование последнего звонка, но в более позднее время. В самом малонаселенном регионе России Ненецком автономном округе последний звонок и вручение аттестатов выпускникам школ пройдут в один день в очной форме на открытом воздухе для нескольких небольших групп выпускников.