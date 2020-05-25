В СК заявили, что работающая в России система позволяет находить 99% пропавших детей

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Российские следователи совместно с полицией и спасателями создали систему взаимодействия, позволяющую находить 99% пропавших детей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ в Международный день пропавших детей.

"Следственным комитетом РФ совместно с представителями общественности и заинтересованными государственными структурами - МВД и МЧС России подписан нормативный акт об алгоритме взаимодействия при розыске пропавшего ребенка. И он уже на практике доказал свою эффективность, - сообщили в СК. - За первый квартал 2020 года число несовершеннолетних, о безвестном исчезновении которых поступили сообщения в СК России, составило - 3 629, из них найдено - 3 576 детей, что составляет 98,6%".

В прошлом году в СК поступило почти 15 тысяч сообщений о пропаже детей, 93,7% от общего числа пропавших ребят найдены живыми в первые 10 суток, а 941 ребенок объявлен в розыск. К концу года из этого числа нашли 854 ребенка. По итогам 2019 года осталось в розыске 74 ребенка, а общая эффективность розыска несовершеннолетних составляет 99,5%.

СК также сотрудничает с поисковыми и добровольческими отрядами, которые уже неоднократно на деле доказывали свою эффективность и нужность. Кроме того, в ноябре прошлого года на сайте ведомства появился раздел "Внимание, пропал ребенок!". "С момента создания раздела было размещено около 200 сообщений о розыске несовершеннолетних. К счастью, большинство данных из раздела оперативно удаляются - ребенок находится живым и невредимым. На данный момент в рамках раздела размещено порядка 40 сообщений", - добавили в ведомстве.

Глава СК Александр Бастрыкин отметил, что в случае пропажи ребенка "без промедления организуется выезд на место происшествия, оперативно фиксируются доказательства, имеющие значение для полного, объективного и всестороннего расследования". При этом в каждой ситуации "принимаются меры к установлению всего круга должностных лиц, попустительство и бездействие которых привели к происшествиям с детьми", цитирует пресс-служба главу ведомства.