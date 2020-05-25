Мир отмечает День Африки под лозунгом "Заставить оружие замолчать"

ПРЕТОРИЯ, 25 мая. /ТАСС/. День Африки отмечается в понедельник на континенте и в мире в 57-й раз. В нынешнем году Африканский союз (АС), объединяющий 54 страны континента, объявил, что день пройдет под лозунгом "Заставить оружие замолчать".

В настоящее время, по данным публикуемого ООН журнала Africa Renewal, на континенте насчитывается семь горячих точек: Демократическая Республика Конго, Ливия, Нигерия, Мали, Сомали, Центральноафриканская Республика и Южный Судан. Ситуацию усугубляет пандемия коронавируса, которая не обошла стороной африканские страны. По данным АС, на территории континента заразились более 107 тыс. человек, число летальных исходов составляет 3,2 тыс.

В условиях борьбы с распространением инфекции все мероприятия Дня Африки, включая обращение председателя АС и президента ЮАР Сирила Рамапосы, пройдут в формате видеоконференций из-за пандемии коронавируса нового типа.

Континентальный праздник был провозглашен 25 мая 1963 года в столице Эфиопии Аддис-Абебе при создании Организации африканского единства (переименована в Африканский союз в 2002 году) и первоначально назывался День освобождения Африки.

Нынешний праздник проходит после проведения в октябре минувшего года в Сочи первого саммита Россия - Африка, который открыл перед континентом новые горизонты и укрепил историческую базу отношений с Россией. Одной из важнейших вех в их совместной истории стала победа над фашизмом.

Победа, давшая Африки надежду

Один из крупнейших поэтов и философов современной Африки южносуданец Табан Ло Лийонг говорил, что победа над фашистской Германией стала важнейшим фактором, который позволил народам континента добиться независимости и политической свободы.

Олицетворением этого признания и единения с победителями в страшной войне стало все более активное участие жителей африканских стран в торжественных мероприятиях, посвященных разгрому фашизма, в том числе в акциях "Бессмертный полк". "Потенциал для общих акций народов России и Африки огромен, так как более 1 млн африканцев сражались с оружием в руках против фашизма", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС один из членов существующей в Эфиопии Ассоциации эфиопских патриотов.

Как отмечали на саммите в Сочи в своих выступлениях многочисленные лидеры континента, африканские народы помнят о помощи Москвы в их борьбе за суверенитет и право распоряжаться собственной судьбой.

В расположенном в пригороде столицы ЮАР Претории мемориальном комплексе Парк свободы находится Стена имен, на одной из секций которой выбиты имена 67 советских и российских граждан - военных экспертов, которые отдали жизни за освобождение народов Юга Африки.

Особое место среди стран континента, которым помогала Москва, занимает Ангола. "Российско-ангольская дружба основана не только на прочных исторических узах между нашими странами, но и скреплена кровью советских и ангольских граждан, которой была окроплена ангольская земля в ходе национально-освободительной борьбы, гражданской войны и противостояния иностранной интервенции, - заявил ТАСС в День Африки посол РФ в Анголе Владимир Тараров. - Советский Союз потерял убитыми более 100 человек из числа советской военной элиты. Мы помним их интернациональный подвиг и передаем эту память молодым поколениям наших стран, призванным внести свой вклад в укрепление наших межгосударственных отношений".

Контуры будущего

Как заявил корреспонденту ТАСС исполнительный директор южноафриканского Института глобального диалога Филани Мтембу, именно Россия в современном мире способна содействовать социальному, политическому, экономическому и культурному развитию Африки, получив взамен огромные выгоды от тесного сотрудничества.

Перспективы от углубления взаимодействия со странами континента видят и в России. "Российская Федерация разделяет и поддерживает цели стран - участниц Африканского союза, закрепленные в его амбициозной программе развития "Повестка дня - 2063", - заявил ТАСС в День Африки посол России в Эфиопии и полномочный представитель РФ при АС Евгений Терехин. - Видим значительные перспективы сотрудничества с Афросоюзом по широкому кругу направлений социально-экономического развития, реализации масштабных инфраструктурных проектов, сотрудничества в гуманитарной сфере. Наглядным свидетельством этого служит проведение в Сочи первого саммита Россия - Африка в октябре 2019 года. Подписанный в ходе этого форума меморандум о взаимопонимании между правительством РФ и Африканским союзом об основах взаимоотношений и сотрудничестве заложил прочную базу для дальнейшего наращивания многогранного российско-африканского партнерства".

Одно из наиболее перспективных направлений - взаимодействие в рамках создаваемой Африканской континентальной зоны свободой торговли (AfCFTA), которая объединит страны с общим населением в 1,27 млрд и совокупным ВВП в $3,4 трлн. Хотя из-за пандемии дата ее запуска была перенесена с 1 июля 2020 года на более позднее время, зона свободной торговли уже сформирована, подписаны и ратифицированы все необходимые соглашения, и она должна быть запущена в текущем году.