{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

США запрещают въезд для иностранцев, которые за 14 дней посещали Бразилию

Временные ограничения вступают в силу с 28 мая

ВАШИНГТОН, 25 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты из-за угрозы распространения коронавируса запрещают въезд иностранцам, которые посещали Бразилию за 14 дней до прибытия. Как отмечается в распространенном в воскресенье заявлении пресс-секретаря президента США Кейли Макинэни, временные ограничения вступают в силу в 23:59 28 мая (06:59 мск 29 мая).

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Президент США Дональд Трамп принял меры по защите страны, приостановив въезд для иностранцев, которые в течение 14-дневного срока до прибытия были в Бразилии, - отмечается в тексте. - По состоянию на 23 мая в Бразилии зафиксировано 310 087 подтвержденных случаев COVID-19 (заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа - прим. ТАСС), что является третьим показателем в мире".

"Данный шаг поможет гарантировать, что иностранные граждане, побывавшие в Бразилии, не стали источником дополнительных заражений в нашей стране. Новые ограничения не коснутся торговли между США и Бразилией", - подчеркнула Макинэни.

Бразилия, где первый случай заражения был подтвержден 26 февраля, в настоящее время занимает второе место в списке стран с наибольшим количеством инфицированных (347 398), уступая только США. Число летальных исходов COVID-19 в крупнейшем латиноамериканском государстве превышает 22 тыс. человек.

Теги
БразилияСШАПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
В Бельгии подали иск против властей за "ущемление прав граждан" в результате карантина
Гражданские активисты считают, что власти страны "скопировали предпринятые Китаем меры без учета европейских норм прав человека"
Читать полностью