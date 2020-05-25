США запрещают въезд для иностранцев, которые за 14 дней посещали Бразилию

ВАШИНГТОН, 25 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты из-за угрозы распространения коронавируса запрещают въезд иностранцам, которые посещали Бразилию за 14 дней до прибытия. Как отмечается в распространенном в воскресенье заявлении пресс-секретаря президента США Кейли Макинэни, временные ограничения вступают в силу в 23:59 28 мая (06:59 мск 29 мая).

"Президент США Дональд Трамп принял меры по защите страны, приостановив въезд для иностранцев, которые в течение 14-дневного срока до прибытия были в Бразилии, - отмечается в тексте. - По состоянию на 23 мая в Бразилии зафиксировано 310 087 подтвержденных случаев COVID-19 (заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа - прим. ТАСС), что является третьим показателем в мире".

"Данный шаг поможет гарантировать, что иностранные граждане, побывавшие в Бразилии, не стали источником дополнительных заражений в нашей стране. Новые ограничения не коснутся торговли между США и Бразилией", - подчеркнула Макинэни.

Бразилия, где первый случай заражения был подтвержден 26 февраля, в настоящее время занимает второе место в списке стран с наибольшим количеством инфицированных (347 398), уступая только США. Число летальных исходов COVID-19 в крупнейшем латиноамериканском государстве превышает 22 тыс. человек.