Стокгольмский международный институт: число миротворцев ООН в 2019 году сократилось

СТОКГОЛЬМ, 25 мая. /ТАСС/. Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (СИПРИ) выпустил доклад о миротворческих операциях в мире в преддверии Международного дня миротворцев ООН (29 мая), отметив общее сокращение числа "голубых касок" в 2019 году.

Согласно приведенным данным, количество задействованных в миссиях военнослужащих сократилось в прошлом году на 4,8%, в то время как в 10 самых масштабных операциях участвовало либо прежнее число военных, либо оно уменьшалось в течение года. Всего в 2019 году под эгидой ООН проводилось 61 такая операция. Это на одну больше, чем в 2018.

По словам директора программы "Миротворческие операции и урегулирование конфликтов" Яира ван дер Лийна, снижение числа миротворцев объясняется, с одной стороны, прекращением в последние годы ряда крупных операций, а с другой - тем, что новые операции имеют тенденцию к меньшим масштабам и "более политическому характеру".

Так, на части африканского континента к югу от пустыни Сахары, на которую сегодня приходится 71% личного состава миротворческих сил, численность "голубых касок" снизилась на 5,8%, достигнув в 2019 году - впервые с 2013 года - менее 100 тыс. Одной их причин такого развития стало расширение контртеррористических операций на региональном и международном уровнях, особенно в районах Сахеля и бассейна озера Чад. Хотя на Черную Африку приходится наибольшее число миротворческих операций, увеличение личного состава миротворцев наблюдалось в странах Ближнего Востока и Северной Африки, где оно составило 4,7%.

Что касается жертв среди миротворцев, то наибольшее их число приходится на Мали. После создания Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) ее личный состав понес значительные потери в результате вооруженных нападений, а в остальных миротворческих контингентах потери в личном составе оставались на сравнительно низком уровне. "За исключением МИНУСМА картина существенно меняется. То, что МИНУСМА выделяется здесь, объясняется тесной связью с контртеррористическими стратегиями в Сахеле. Остальные операции находятся ближе к традиционным принципам миротворчества - беспристрастности, согласию сторон и неприменению силы, кроме как в целях самообороны - и потому встречают значительно меньше сопротивления", - отмечает доктор ван дер Лийн.

Всего среди личного состава миротворцев ООН в 2019 случилось 28 смертей в результате вооруженных нападений, что на одну больше, чем в 2018. На 23 из 28 погибших была форменная одежда. Из них 22 входили в состав МИНУСМА.