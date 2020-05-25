"Известия": россиянам могут возместить возникшие с переходом на удаленку расходы

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) законопроект о поправках в Трудовой кодекс, среди которых положение о возмещении расходов сотрудника из-за перехода на удаленную работу. В среднем на человека затраты оцениваются в 3 тыс. рублей - на электроэнергию, интернет, телефонную связь, компьютерные программы.

Как сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на документ, подготовленный по итогам совещания 13 мая, законопроект предусматривает внесение в Трудовой кодекс статьи о временной удаленной работе, в соответствии с которой предлагается оформить допсоглашение между работодателем и сотрудником, в т. ч. о порядке и сроках возмещения расходов в связи с переходом на удаленку.

В документе есть положения о том, какое время считается рабочим, когда и как сотрудник отчитывается о проделанной работе, по каким каналам взаимодействует с работодателем. По информации издания, есть и положение о том, что зарплату "удаленного сотрудника" нельзя снизить, если он справился со всеми заданиями. Документ предлагает выделить имеющих преимущественное право перейти на удаленную работу: работники с детьми младше 14 лет, инвалиды, пенсионеры по возрасту, студенты-очники и люди, которые ухаживают за инвалидами или длительно болеющими родственниками.

В пресс-службе Минтруда газете сообщили, что получили подготовленный ФНПР законопроект и знакомятся с ним. В ведомстве в целом поддерживают инициативу, однако продолжают консультации по конкретным положениям законопроекта. В пресс-службе отметили, что вопросы организации дистанционной работы могут решаться по-разному в зависимости от категорий сотрудников и видов деятельности компаний.

"Известия" также направили запрос в аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой, которая курирует работу РТК.

Режим нерабочих дней введен в России 30 марта из-за коронавируса, часть россиян перешла на удаленную работу. На совещании по ситуации с распространением вируса 11 мая президент Владимир Путин заявил, что режим нерабочих дней на федеральном уровне больше продлеваться не будет и решение о том, смягчать, оставлять или продлевать ограничения будут принимать руководители регионов.